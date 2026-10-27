Contratti di fiume, domani Assemblea regionale a Firenze

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

A 60 anni dall'alluvione, esperienze toscane e nuove prospettive sui corsi d'acqua

Mercoledì 28 ottobre (dalle 9 alle 13.30), la Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze, ospiterà l’Assemblea regionale dei Contratti di fiume “Sessant'anni dall'alluvione dell'Arno: esperienze , risultati e nuove prospettive per i Contratti di fiume”, un appuntamento dedicato alle esperienze maturate in Toscana, al confronto tra istituzioni e soggetti coinvolti e alle prospettive future di questi strumenti di partecipazione e collaborazione per la gestione dei corsi d’acqua. L’iniziativa è promossa da Anbi Toscana, Anbi nazionale, Tavolo nazionale dei Contratti di Fiume, Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale con il sostegno della Regione Toscana.

La mattinata si aprirà con i saluti di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana, Gaia Checcucci, segretario dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Massimo Gargano, direttore generale di Anbi, Paolo Masetti, presidente di Anbi Toscana, e Massimo Bastiani, coordinatore del Tavolo nazionale Contratti di fiume. A seguire, spazio alle esperienze toscane, con la presentazione di alcuni casi concreti promossi dai Consorzi di bonifica della regione. Un momento dedicato a illustrare i percorsi avviati sul territorio e le attività sviluppate nell’ambito dei Contratti di fiume. La sessione sarà moderata da Elisa Conti del Cnr.

L’attenzione si sposterà quindi sul percorso verso il ventennale del Tavolo nazionale Contratti di fiume, con una sessione dedicata a proposte e approfondimenti. Interverranno Fedra Francocci della Commissione europea - Direzione generale per la Ricerca e l'innovazione, Massimo Gargano, direttore generale di Anbi nazionale, Elena Bartoli dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale, Marco Masi, dirigente del Settore Tutela acqua e costa della Regione Toscana. E ancora Giulia Bellesi della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile, Settore Difesa del suolo della Regione Toscana, Marina Lauri di Anci Toscana e Maurizio Ventavoli di Anbi Toscana. A moderare il confronto sarà Massimo Bastiani.

Fonte: Anbi Toscana - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
27 Ottobre 2026

Firenze per la Palestina, iniziativa pubblica contro il Ddl 1004: "L'antisionismo non è antisemitismo"

"No alla legge salva-sionismo, no al Ddl 1004 che vuole impedire di accusare il sionismo e Israele dei loro crimini!!". Con queste parole Firenze per la Palestina annuncia un'iniziativa pubblica [...]

Firenze
Attualità
27 Ottobre 2026

Sciopero Usb del 30 ottobre, cortei in Toscana contro guerra e carovita

Sciopero generale e manifestazioni in diverse città toscane venerdì 30 ottobre, nell'ambito della mobilitazione indetta dal sindacato Usb contro la guerra e il carovita. A Firenze il concentramento è previsto [...]

Firenze
Attualità
27 Ottobre 2026

Sicurezza, il Comitato Cittadini Attivi San Jacopino organizza un incontro con il sottosegretario Nicola Molteni

Il Comitato Cittadini Attivi San Jacopino organizza un incontro pubblico dedicato al tema della sicurezza urbana a Firenze, con la partecipazione del sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni. L'appuntamento è [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina