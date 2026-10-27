Contratti di fiume, domani Assemblea regionale a Firenze

Mercoledì 28 ottobre (dalle 9 alle 13.30), la Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze, ospiterà l’Assemblea regionale dei Contratti di fiume “Sessant'anni dall'alluvione dell'Arno: esperienze , risultati e nuove prospettive per i Contratti di fiume”, un appuntamento dedicato alle esperienze maturate in Toscana, al confronto tra istituzioni e soggetti coinvolti e alle prospettive future di questi strumenti di partecipazione e collaborazione per la gestione dei corsi d’acqua. L’iniziativa è promossa da Anbi Toscana, Anbi nazionale, Tavolo nazionale dei Contratti di Fiume, Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale con il sostegno della Regione Toscana.

La mattinata si aprirà con i saluti di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana, Gaia Checcucci, segretario dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Massimo Gargano, direttore generale di Anbi, Paolo Masetti, presidente di Anbi Toscana, e Massimo Bastiani, coordinatore del Tavolo nazionale Contratti di fiume. A seguire, spazio alle esperienze toscane, con la presentazione di alcuni casi concreti promossi dai Consorzi di bonifica della regione. Un momento dedicato a illustrare i percorsi avviati sul territorio e le attività sviluppate nell’ambito dei Contratti di fiume. La sessione sarà moderata da Elisa Conti del Cnr.

L’attenzione si sposterà quindi sul percorso verso il ventennale del Tavolo nazionale Contratti di fiume, con una sessione dedicata a proposte e approfondimenti. Interverranno Fedra Francocci della Commissione europea - Direzione generale per la Ricerca e l'innovazione, Massimo Gargano, direttore generale di Anbi nazionale, Elena Bartoli dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale, Marco Masi, dirigente del Settore Tutela acqua e costa della Regione Toscana. E ancora Giulia Bellesi della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile, Settore Difesa del suolo della Regione Toscana, Marina Lauri di Anci Toscana e Maurizio Ventavoli di Anbi Toscana. A moderare il confronto sarà Massimo Bastiani.

Fonte: Anbi Toscana - Ufficio Stampa

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