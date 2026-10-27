Beethoven e Liszt, passando per Schubert: a Castelfiorentino un viaggio nel grande repertorio pianistico

La grande letteratura pianistica europea sarà protagonista venerdì 27 novembre 2026, alle ore 21, al Ridotto del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, con Il pianoforte romantico, recital del pianista Alessio Cioni, promosso dall’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni, patrocinato dal Comune di Castelfiorentino e dalla Città Metropolitana di Firenze.

Il programma attraversa tre universi musicali che hanno contribuito a definire la storia del pianoforte: il dramma e la forza espressiva di Ludwig van Beethoven, la sensibilità lirica di Franz Schubert e la tensione visionaria di Franz Liszt. Un percorso che mette in dialogo linguaggi differenti, mostrando come lo strumento possa diventare voce del conflitto interiore, della memoria e dell’immaginazione.

Ad aprire il concerto sarà la Sonata n. 8 in do minore op. 13, “Patetica” di Beethoven, opera nella quale il rigore della forma si intreccia con contrasti intensi e improvvise aperture liriche. La composizione restituisce un pianoforte capace di assumere una dimensione quasi teatrale, anticipando sensibilità che troveranno pieno sviluppo nel Romanticismo.

Il programma proseguirà con due pagine di Schubert: l’Improvviso n. 2 in mi bemolle maggiore e l’Improvviso n. 4 in la bemolle maggiore, entrambi appartenenti all’op. 90. In queste composizioni la scrittura pianistica si muove tra fluidità, canto e inquietudine, alternando momenti di luminosità a passaggi di più intensa profondità espressiva. La musica sembra così dare forma a un mondo interiore nel quale la delicatezza non esclude il turbamento.

La seconda parte sarà dedicata a Liszt, con le Rapsodie ungheresi n. 1 e n. 3 e la Sonata in si minore, una delle opere più ambiziose dell’intero repertorio pianistico ottocentesco. Nelle Rapsodie il pianoforte esprime energia ritmica, colore e virtuosismo; nella Sonata, invece, temi e caratteri differenti si trasformano all’interno di una grande costruzione musicale unitaria. Il risultato è un’opera di straordinaria complessità, nella quale la tecnica diventa parte integrante del pensiero musicale.

Il recital propone così un itinerario che dal linguaggio drammatico di Beethoven passa attraverso l’intimità di Schubert e approda alla visione monumentale di Liszt. Non soltanto una successione di capolavori, ma un confronto fra modi diversi di intendere il pianoforte e le sue possibilità espressive. Con questo appuntamento, l’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni, con sede a Empoli, rinnova il proprio impegno nella promozione della musica classica e nella valorizzazione del patrimonio musicale, offrendo al pubblico del territorio un’occasione di ascolto dedicata a tre protagonisti assoluti della tradizione europea.

INFORMAZIONI

Evento: Il pianoforte romantico – recital pianistico di Alessio Cioni

Il pianoforte romantico – recital pianistico di Alessio Cioni Data: venerdì 27 novembre 2026

venerdì 27 novembre 2026 Orario: ore 21

ore 21 Luogo: Ridotto del Teatro del Popolo, Castelfiorentino

Ridotto del Teatro del Popolo, Castelfiorentino Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni

Informazioni e prenotazioni: orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-pianoforte-romantico-2003477897323

Fonte: Ufficio Stampa

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