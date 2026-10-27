"Buon compleanno Aperitivino Wineria", dieci anni tra calici e convivialità a Cerreto Guidi

Attualità Cerreto Guidi
Condividi su:
Leggi su mobile

Il traguardo del locale aperto dal 27 ottobre 2016 in centro storico

Compie dieci anni Aperitivino Wineria, locale nel centro di Cerreto Guidi specializzato in cocktail, vini e come suggerisce il nome, aperitivi. Un'avventura tra abbinamenti, calici e miscele di ingredienti nei bicchieri iniziata per il titolare Carlo Casale il 27 ottobre 2016, lungo via della Libertà.

Brindisi, convivialità e serate in compagnia, con il tempo Aperitivino Wineria è diventato per molti un punto di ritrovo nel cuore del borgo mediceo. Negli anni il locale si è evoluto, come testimoniano le foto del passato e del presente, sempre sotto la guida di Casale dietro al bancone, che oggi festeggia l'importante anniversario.

Un traguardo "che celebra e premia la passione e l'impegno costante di Carlo, nel far sentire ogni ospite come a casa", si legge in un messaggio di auguri dedicato alle dieci candeline. "Buon compleanno Aperitivino, Vaiiiiii", come dice sempre Casale, un motto ormai diffuso tra i clienti. "Orgogliosa di te, Linet".

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Attualità
26 Ottobre 2026

Turismo, l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa lancia un sondaggio per un nuovo brand territoriale

Continua il percorso di rinnovamento della Comunità d’Ambito dell’Empolese Valdelsa e Montalbano. Dopo la costituzione della Consulta del turismo e la prima riunione dell’organo consultivo agli inizi di ottobre, quando [...]

Cerreto Guidi
Attualità
26 Ottobre 2026

Lavori di Acque a Cerreto Guidi e Fucecchio, le strade interessate

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nei comuni di Cerreto Guidi e Fucecchio, il giorno giovedì 29 ottobre, dalle 8:30 alle 12:30, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica [...]

Cerreto Guidi
Attualità
26 Ottobre 2026

Cerreto Guidi, cittadinanza onoraria di Vittorio Veneto ai 198 caduti della Grande Guerra

Nel corso di una cerimonia che si è tenuta al Museo della Memoria Locale di Cerreto Guidi, è stata consegnata ai 198 caduti della Grande Guerra del Comune di Cerreto [...]



Tutte le notizie di Cerreto Guidi

<< Indietro

torna a inizio pagina