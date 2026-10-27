"Buon compleanno Aperitivino Wineria", dieci anni tra calici e convivialità a Cerreto Guidi

Compie dieci anni Aperitivino Wineria, locale nel centro di Cerreto Guidi specializzato in cocktail, vini e come suggerisce il nome, aperitivi. Un'avventura tra abbinamenti, calici e miscele di ingredienti nei bicchieri iniziata per il titolare Carlo Casale il 27 ottobre 2016, lungo via della Libertà.

Brindisi, convivialità e serate in compagnia, con il tempo Aperitivino Wineria è diventato per molti un punto di ritrovo nel cuore del borgo mediceo. Negli anni il locale si è evoluto, come testimoniano le foto del passato e del presente, sempre sotto la guida di Casale dietro al bancone, che oggi festeggia l'importante anniversario.

Un traguardo "che celebra e premia la passione e l'impegno costante di Carlo, nel far sentire ogni ospite come a casa", si legge in un messaggio di auguri dedicato alle dieci candeline. "Buon compleanno Aperitivino, Vaiiiiii", come dice sempre Casale, un motto ormai diffuso tra i clienti. "Orgogliosa di te, Linet".

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