Cade da un olivo nelle campagne di Montopoli, soccorso un uomo

Infortunio questo pomeriggio nelle campagne di Montopoli in Val d'Arno, dove un uomo di 71 anni è caduto da un olivo. Sul posto, poco prima delle 16, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con un'ambulanza e un'automedica. Da quanto si apprende l'uomo, precipitato da una pianta da un'altezza di circa 2-3 metri, avrebbe riportato un trauma dorsale e toracico.

Assistito dal personale sanitario, durante i soccorsi sarebbe rimasto cosciente. Inizialmente allertato l'elisoccorso Pegaso, l'uomo è stato poi trasportato in codice giallo dai mezzi di soccorso intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello di Pisa. Non sarebbe in pericolo di vita.

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