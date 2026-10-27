In più di 300 alla camminata dell'Ottobre Rosa dell'ospedale S. M. Annunziata e del Comune di Bagno a Ripoli

Più di 300 persone hanno partecipato alla camminata dell'Ottobre Rosa organizzata sabato 24 dall'ospedale Santa Maria Annunziata e dal Comune di Bagno a Ripoli al fine di promuovere la prevenzione e la cura contro il tumore al seno.

L'iniziativa, con il patrocinio dell’Azienda Usl Toscana centro e di ISPRO, ha avuto principalmente l'obiettivo di sostenere la diffusione della cultura della prevenzione, ricordando l'importanza dell'informazione, dei controlli periodici e della diagnosi precoce. Allo stesso tempo l'evento ha rappresentato un'opportunità per fare conoscere alla cittadinanza i volti dei professionisti sanitari coinvolti nei percorsi di diagnosi e cura del tumore mammario presso l'Ospedale stesso.

L'evento si è aperto di fronte al Palazzo Comunale di Bagno a Ripoli con un breve discorso introduttivo a cura del sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, e della dott.ssa Silvia Scoccianti, direttrice del Dipartimento Oncologico aziendale. Le giocatrici della prima squadra della Fiorentina femminile, Maya Cherubini e Emma Lombardi, hanno presenziato, sottolineando il legame tra sport e promozione della salute e ricordando che il gioco di squadra funziona in un campo da calcio così come nell'approccio multidisciplinare e multiprofessionale contro i tumori.

La partecipazione sentita della cittadinanza e dei professionisti sanitari si è colorata di rosa, grazie alla distribuzione di t-shirt, messe a disposizione dal Comune e ai tanti accessori rosa indossati.

La passeggiata si è svolta lungo la via verde Ciclopedonale di Via di Ritortoli in un piacevolissimo pomeriggio autunnale assolato.

L'arrivo all'ospedale Santa Maria Annunziata è stato un momento indimenticabile con decine di persone vestite di rosa che sono state accolte nell'atrio dalle note della scuola di musica Musicanthea.

I partecipanti hanno quindi avuto modo di dialogare con gli esperti in un incontro divulgativo nell'Auditorium dell'ospedale, che ha visto protagonista il team multidisciplinare e mutiprofessionale dedicato ai tumori mammari dell'ospedale Santa Maria Annunziata.

È stata favorevolmente accolta l'idea di offrire visite senologiche gratuite: decine di donne hanno infatti risposto all'invito e hanno prenotato nei prossimi giorni i colloqui con il personale della SOS Chirurgia Senologica (diretta dal Dott Lorenzo Galli), struttura afferente alla SOC Senologia aziendale diretta dal dott Luis Josè Sanchez.

Accanto ai professionisti sanitari, hanno avuto parte attiva nell'iniziativa associazioni impegnate nella lotta contro i tumori e nel sostegno alla ricerca e alle persone con patologie oncologiche: Calcit Tavernelle, Calcit Chianti Fiorentino, Calcit Valdarno, associazione Scie e LILT.

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