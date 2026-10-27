A Castelfiorentino torna il Trofeo Kristian Sbaragli, la gara di ciclismo riservata ai giovanissimi

Sport Castelfiorentino
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Sabato 31 ottobre (ore 15.30) gara in mountain bike riservata ai giovani, promossa dalla Società Ciclistica di Castelfiorentino

Una gara di ciclismo riservata ai giovanissimi (dai 5 ai 12 anni), da disputare in mountain bike. E’ questo il biglietto da visita del IV Trofeo Kristian Sbaragli Fans Club che si terrà al Bike Park di via Calamandrei (pressi via Sant’Antonio) sabato 31 ottobre, con inizio alle 15.30.

Organizzata dalla Società Ciclistica di Castelfiorentino con il patrocinio del Comune, la competizione vedrà protagonisti come si è detto le “nuove leve” del ciclismo giovanile, ma ci sarà anche uno spazio dedicato a tutti i bambini e ragazzi che desiderano avvicinarsi per la prima volta alla passione per la bicicletta. Sarà la stessa Società Ciclistica, infatti, a mettere loro a disposizione un certo numero di biciclette, affinché gli aspiranti possano sperimentare le loro prime pedalate in un percorso in erba lontano dal traffico

Al IV Trofeo Kristian Sbaragli parteciperanno sei categorie (da G1 a G6), lungo un tracciato ricavato all’interno del bike park (ciascuna con un numero di giri diverso, in base all’età). Al termine ci saranno le premiazioni

Come si ricorderà, il “Bike Park” è stato realizzato alcuni anni fa riqualificando un’area di circa 5500 mq (delimitata con staccionata in legno, e realizzando delle collinette) per stimolare la mobilità sostenibile tra le nuove generazioni, e contestualmente avvicinarli a una disciplina sportiva che a Castelfiorentino ha regalato negli ultimi anni grosse soddisfazioni, grazie a professionisti come Kristian Sbaragli e Alberto Bettiol.

Torna una manifestazione per aggiudicarsi un trofeo che porta il nome di Kristian – osserva il Vicesindaco con delega allo Sport, Gianluca D’Alessiouno dei nostri rappresentanti più autorevoli di questo sport, un campione che da alcuni anni impegnato a diffondere la passione per il ciclismo tra i giovani, cercando allo stesso tempo di stimolare tutti, bambini e ragazzi, ad avvicinarsi all’uso della bicicletta. Un modo per abituarsi a uno stile di vita più sano e rispettoso dell’ambiente”.  

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

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