Centinaia di studenti in corteo a Pistoia: "Vogliamo scuole sicure"

Scuola e Università Pistoia
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Striscioni, musica e cori per chiedere interventi urgenti sugli edifici scolastici. In piazza anche la vicesindaca Stefania Nesi: "I nostri giovani sono il nostro presente"

Centinaia di studenti sono scesi in piazza questa mattina a Pistoia per protestare contro il degrado e le criticità degli edifici scolastici cittadini. Il corteo, accompagnato da cartelli, striscioni, musica e cori, si è svolto in forma pacifica, con la richiesta alle istituzioni di intervenire per garantire la sicurezza delle scuole.

Al centro della manifestazione ci sono i problemi strutturali degli istituti, ma anche il benessere psicologico degli studenti. "Il motivo principale riguarda i problemi strutturali e il benessere psicologico degli studenti: io non voglio entrare a scuola con la paura che mi crolli il soffitto in testa", ha spiegato una studentessa durante il corteo.

La ragazza ha descritto alcune delle criticità segnalate: "Ci sono aule senza porte, con le crepe e senza riscaldamento. Non abbiamo un posto sicuro. L'istruzione è alla base di tutto ed è un nostro diritto".

La protesta, hanno sottolineato gli studenti, punta a ottenere ascolto e risposte senza ricorrere ad atti vandalici. "L'ascolto non viene con la distruzione o il vandalismo. Stiamo facendo una manifestazione pacifica con musica e cartelloni per farci sentire", ha aggiunto la studentessa.

In piazza era presente anche la vicesindaca di Pistoia, Stefania Nesi, docente in un liceo cittadino, che ha sostenuto la richiesta di partecipazione avanzata dai giovani.

"Ho sempre insegnato ai miei studenti di essere partecipi nella costruzione del proprio futuro, di non delegare e di chiedere sempre di essere ascoltati", ha dichiarato Nesi. La vicesindaca ha quindi rivolto un appello alle istituzioni: "Questa è una richiesta forte che arriva davanti al Comune: dobbiamo saper rispondere perché i nostri giovani sono il nostro presente, non semplicemente il futuro".

Gli studenti chiedono ora interventi sulle condizioni degli edifici scolastici e risposte concrete alle criticità denunciate durante la manifestazione.

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