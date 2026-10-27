Certaldo, approvato all'unanimità il Piano comunale straordinario di piantumazioni

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Il Consiglio comunale ha approva la mozione e il Piano elaborati da PD e Sarà Certaldo

Il Consiglio comunale di Certaldo lunedì 26 ottobre ha approvato all’unanimità la mozione e il “Piano comunale straordinario di piantumazioni (PCSP)”, elaborati dai consiglieri di maggioranza, insieme all’impegno ad avviare l’iter per un “Piano del verde urbano”.

Un risultato politicamente rilevante che coniuga visione ecologista, programmazione e rigore tecnico-scientifico, espressione di una giovane classe dirigente capace di guardare al futuro.

Il provvedimento nasce da oltre un anno di studi, sopralluoghi e approfondimenti, con il contributo determinante dei consiglieri comunali Pietro Tumminaro e Giovanni Gianchecchi. La proposta è stata poi sottoposta a verifiche tecniche sulle aree individuate e al parere dell’agronomo consulente del Comune, mentre la maggioranza ha previsto in bilancio la necessaria copertura finanziaria.

Il Piano individua 15 ambiti strategici nel capoluogo e prevede 209 nuovi alberi appartenenti a 20 diverse essenze. Le specie sono state selezionate per la resistenza alla siccità, la capacità di mitigare le isole di calore e assorbire anidride carbonica e polveri sottili, nonché per offrire rifugio e nutrimento agli insetti impollinatori e alla piccola avifauna.

La concentrazione iniziale sul capoluogo risponde all’urgenza di procedere agli acquisti sfruttando le finestre stagionali di autunno e inizio primavera, essenziali per l’attecchimento. Tra gli impegni presentati alla Giunta figura comunque come prioritaria l’estensione del Piano alle frazioni di Fiano, Sciano e Marcialla, oltreché alle aree verdi presso scuole ed edifici per l’infanzia.

«Questo Piano è la risposta concreta a chi pensa che la politica debba rincorrere solo l’emergenza quotidiana: noi crediamo l’opposto- afferma Elia Bracali, capogruppo consiliare e segretario del Partito Democratico-. Abbiamo un solo pianeta e il dovere di tutelarlo anche per le future generazioni. Certaldo sceglie di guardare avanti, piantando oggi gli alberi che faranno respirare la comunità di domani. Nella seconda metà del mandato- conclude- vogliamo sviluppare nuove proposte per la tutela e il potenziamento del verde urbano. Chiederemo ai colleghi di AVS di collaborare alla loro stesura, per presentarle al Consiglio e alla cittadinanza, certi che insieme potremo fare un grande lavoro per la nostra Certaldo».

Fonte: Pd Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa

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