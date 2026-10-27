'Civico 0' alla biblioteca comunale con i libri candidati al Premio Pozzale 2026

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Sabato 31 ottobre 2026, alle 10, appuntamento con il gruppo di lettura ‘Preferirei di no’ a cura dell’associazione “Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini” di Empoli

Candidati al Premio letterario Pozzale Luigi-Russo 2026, L'idiota di famiglia di Dario Ferrari e L'ultimo operaio di Niccolò Zancan sono i libri ospiti dell’appuntamento del ciclo “Civico 0” alla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli (via Cavour, 36), sabato 31 ottobre 2026, alle 10. Ingresso libero. L’iniziativa è stata organizzata dal gruppo di lettura della Fucini Preferirei di no ed è a cura dell’associazione “Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini” di Empoli.

Il gruppo di lettura si riunisce una volta al mese, in biblioteca, per discutere del libro a tema scelto. E questa volta il tema è il Premio Pozzale e due libri candidati – la cerimonia di consegna si terrà nella Sala Maggiore, sabato 21 novembre 2026, alle 18 -. Sono incontri stimolanti in cui i partecipanti possono esprimere liberamente le proprie opinioni e idee sulle opere letterarie selezionate. Andare oltre la semplice recensione dei libri nel gruppo Preferirei di no si fa, si può fare all’interno di un dibattito coinvolgente e arricchente.

Che cosa si deve fare per essere membro del ‘gruppo’? Basta contattare l’associazione “Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini” di Empoli scrivendo un messaggio alla loro pagina Facebook oppure inviando una mail all’indirizzo: amicibibliofucini2@gmail.com

Da non perdere in biblioteca… i libri al buio! Una selezione di letture a sorpresa pronte per voi con una minima offerta, da regalare e regalarsi. Il ricavato verrà utilizzato per le attività dell’associazione.

Da via Cavour a via Paladini. A Palazzo Leggenda le attività di questa settimana saranno da ‘paura’ con letture misteriose, zucche, fantasmi per avventure divertenti e creative, nell’attesa del giorno più ‘mostruoso’ dell’anno: Halloween con una festa davvero spettrale e giocosa con una nuova, misteriosa, imperdibile caccia al tesoro. Per tutto il giorno Palazzo Leggenda si trasformerà in un luogo incantato, popolato da creature fantastiche e piccoli segreti da scoprire. Per zucchette, fantasmini/e, apprendisti stregoni e streghe da 2 a 11 anni.

I dettagli sono disponili a questo link https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/ottobre-a-palazzo-leggenda/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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