Consiglio comunale, i risultati delle votazioni. Votata mozione contro il Cpr

Il Consiglio comunale di Empoli si è riunito lunedì 26 ottobre 2026, nella sala consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41. La seduta, come di consueto, può essere rivista sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Ecco i risultati delle votazioni dei punti all'ordine del giorno:

12.Approvazione del Bilancio consolidato per l'esercizio 2025. Art 233 bis D. Lgs. 267/2000 e 11 bis del D.Lgs.118/2011. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, contrari Buongiorno Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Empoli del Fare.

13.Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2027-2029. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, contrari Buongiorno Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Empoli del Fare.

14.Programma triennale degli Acquisti di beni e Servizi 2026-2028. Quinto aggiornamento. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, Buongiorno Empoli, M5S, contrari Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Empoli del Fare.

15.Variazioni al Bilancio di Previsione 2026-2028. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, astenuti Buongiorno Empoli, M5S, contrari Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Empoli del Fare.

16.Attuazione del PUA 6.3 tra via San Martino e via Liguria - Riduzione della fascia di rispetto cimiteriale come previsto dall'Art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e SMI. Approvazione. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, astenuti Centrodestra per Empoli, contrari Buongiorno Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, Empoli del Fare.

17.Convenzione tra i Comuni di Capraia e Limite – Castelfiorentino - Castelfranco di Sotto - Cerreto Guidi – Certaldo -Empoli – Fucecchio - Gambassi Terme -Montaione - Montelupo Fiorentino – Montespertoli - Santa Croce sull'Arno - Vinci, per lo svolgimento delle attività della rete documentaria locale "REA.net - Biblioteche e Archivi lungo l'Elsa e l'Arno" - Periodo 2027-2029. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, astenuti Buongiorno Empoli, M5S,Fratelli d'Italia, Empoli del Fare, contrari Centrodestra per Empoli.

18.Rinnovo convenzione per la gestione in forma associata del Giudice di Pace e dell’Ufficio di Prossimità di Empoli. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, Buongiorno Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli, astenuti Fratelli d'Italia, Empoli del Fare.

19.Approvazione Patti Parasociali Società Aquatempra. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, Buongiorno Empoli, M5S, contrari Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Empoli del Fare.

20.Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Questa è Empoli, Alessio Mantellassi Sindaco su espressione di netta contrarietà all’istituzione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) nel territorio regionale e impegno verso modelli di accoglienza alternativi. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, Buongiorno Empoli, M5S, contrari Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Empoli del Fare.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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