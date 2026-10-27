Università di Pisa, al via il corso sui Contemplative Studies tra neuroscienze e tradizioni spirituali

Un percorso interdisciplinare tra scienza, filosofia e pratiche contemplative per esplorare il contributo delle tradizioni meditative al benessere psicofisico.

Prenderà avvio il 20 novembre 2026 il Corso di Perfezionamento universitario “Contemplative Studies: dalle antiche tradizioni spirituali alle neuroscienze”, organizzato nell’ambito di una convenzione tra l’Università di Pisa e l’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia, sotto la direzione scientifica del Prof. Ciro Conversano.

Il corso nasce con l’obiettivo di approfondire lo studio delle pratiche contemplative e degli stati di coscienza attraverso un approccio interdisciplinare, ponendo in dialogo le conoscenze delle neuroscienze, della psicologia e della filosofia con il patrimonio delle grandi tradizioni spirituali dell’umanità: Buddhismo, Cristianesimo, Induismo e Taoismo.

In un contesto caratterizzato da una crescente attenzione al benessere individuale, il percorso formativo intende valorizzare il contributo delle pratiche contemplative alla comprensione dei processi mentali, della regolazione emotiva e della consapevolezza di sé. Particolare attenzione sarà dedicata all'integrazione tra le conoscenze scientifiche contemporanee e i sistemi filosofici e meditativi sviluppati nel corso dei secoli, attraverso una prospettiva comparativa che ne riconosca tanto gli elementi comuni quanto le specificità culturali.

Il percorso propone una formazione che affianca all'approfondimento teorico l'esperienza diretta delle pratiche contemplative. L'obiettivo è promuovere una conoscenza scientificamente informata e culturalmente consapevole delle tradizioni meditative, valorizzandone le potenzialità per il benessere individuale e per la qualità delle relazioni.

Il corso prevede 144 ore complessive, corrispondenti a 12 CFU, e si svolgerà dal 20 novembre 2026 al 20 giugno 2027, interamente in presenza. Le attività formative si terranno presso l'Università di Pisa, per le lezioni introduttive, e l'Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia, dove si svolgeranno i successivi moduli teorico-pratici e le attività esperienziali.

La proposta formativa si rivolge a laureati di primo e secondo livello di tutte le discipline, con particolare interesse per professionisti dell'ambito psicologico, sanitario, educativo e sociale, nonché per coloro che desiderano approfondire lo studio della coscienza e delle pratiche contemplative attraverso l'incontro tra ricerca scientifica e tradizioni spirituali. Approfondimenti ed iscrizioni al corso sono consultabili (entro e non oltre il 30 ottobre) sul sito dell’Università di Pisa, sezione dedicata alla formazione continua e ai corsi di perfezionamento.

Contatti: contemplativestudiesitalia@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa

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