Disinnescata e fatta brillare una bomba d'aereo da 453 chili a Pitigliano

Cronaca Pitigliano
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foto di archivio

Il residuato bellico, contenente 270 chili di esplosivo, è stato trovato in un terreno demaniale dove sono in corso i lavori per un ponte sul fiume Fiora

Una bomba d'aereo inesplosa della Seconda Guerra Mondiale, del peso di 453 chili, è stata disinnescata e fatta brillare oggi, 27 ottobre, nei pressi di Pitigliano, in provincia di Grosseto. L'ordigno, che conteneva 270 chili di esplosivo, era stato rinvenuto in un terreno demaniale interessato dai lavori per la realizzazione di un ponte sul fiume Fiora.

Le operazioni di bonifica si sono svolte in due fasi, sotto il coordinamento della Prefettura di Grosseto e del Comando Territoriale Nord dell'Esercito, con sede a Padova. Gli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, in provincia di Bologna, hanno inizialmente neutralizzato la bomba rimuovendo i sistemi di innesco.

Una volta messo in sicurezza, il residuato bellico è stato trasportato in un'area idonea, dove è stato fatto brillare.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, è stato necessario interdire il traffico su alcune strade adiacenti al luogo del ritrovamento ed evacuare i residenti delle zone limitrofe.

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