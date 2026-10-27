Elezioni in Brasile e Serbia, Diop: "Vittoria Lula e studenti segnale di speranza democratica"

"Il ritorno di Lula alla guida del Brasile – dichiara Diop – rappresenta la riaffermazione di un modello economico e sociale fondato sui diritti dei lavoratori, l'emancipazione dalla povertà e la tutela ambientale, nonché la sconfitta di disegni neoegemonici. Al contempo, lo straordinario successo dei giovani e degli studenti a Belgrado, capaci di sconfiggere pacificamente un sistema di potere ultradecennale, segna una svolta epocale: una mobilitazione che non solo rigetta le derive illiberali, ma rilancia con forza la tensione filoeuropeista delle nuove generazioni e il loro desiderio di agganciare stabilmente il futuro del Paese ai valori fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto propri dell'Unione Europea".

"Siamo pronti ad alimentare canali di dialogo e sinergie internazionali – conclude la vicepresidente – nel quadro di una visione comune che mette al centro i valori democratici, la transizione ecologica, la giustizia sociale. Le sfide odierne vedono le istituzioni locali in prima linea, e l'interlocuzione con questi nuovi scenari, sono convinta, porterà mutui benefici".

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