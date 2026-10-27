Elezioni in Brasile e Serbia, Diop: "Vittoria Lula e studenti segnale di speranza democratica"

Politica e Opinioni Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
Mia Diop, vicepresidente Regione Toscana

La vicepresidente Mia Diop esprime viva soddisfazione per gli esiti delle elezioni in Brasile e Serbia

"Il ritorno di Lula alla guida del Brasile – dichiara Diop – rappresenta la riaffermazione di un modello economico e sociale fondato sui diritti dei lavoratori, l'emancipazione dalla povertà e la tutela ambientale, nonché la sconfitta di disegni neoegemonici. Al contempo, lo straordinario successo dei giovani e degli studenti a Belgrado, capaci di sconfiggere pacificamente un sistema di potere ultradecennale, segna una svolta epocale: una mobilitazione che non solo rigetta le derive illiberali, ma rilancia con forza la tensione filoeuropeista delle nuove generazioni e il loro desiderio di agganciare stabilmente il futuro del Paese ai valori fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto propri dell'Unione Europea".

"Siamo pronti ad alimentare canali di dialogo e sinergie internazionali – conclude la vicepresidente – nel quadro di una visione comune che mette al centro i valori democratici, la transizione ecologica, la giustizia sociale. Le sfide odierne vedono le istituzioni locali in prima linea, e l'interlocuzione con questi nuovi scenari, sono convinta, porterà mutui benefici".

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
25 Ottobre 2026

Matteo Salvini confermato segretario Lega. Crippa: "Ottima notizia"

Matteo Salvini è stato confermato segretario della Lega, per la quarta volta, e resterà in carica fino al 2030. È il risultato del voto del congresso straordinario del partito, in [...]

Toscana
Politica e Opinioni
22 Ottobre 2026

Multiutility, i sindaci chiedono uno statuto che restituisca potere ai territori

"Negli ultimi anni, a lungo si è dibattuto sui destini della società Plures e, soprattutto, sulla modalità di gestione dei servizi pubblici. La nostra determinazione è stata fin dall’inizio chiara: [...]

Firenze
Politica e Opinioni
22 Ottobre 2026

Autonomia differenziata, appello della Via Maestra a Giani: "La Toscana si unisca a Puglia e Campania nella difesa dell'unità della Repubblica"

La Via Maestra della Toscana, che ha dato vita nel 2024 al comitato regionale contro l'Autonomia differenziata, esprime, in una lettera indirizzata al presidente della Toscana, Eugenio Giani "forte preoccupazione [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina