Piccole storie, grandi rivoluzioni: a Firenze arrivano i primi Stati Generali del Racconto

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Dal 5 al 9 novembre (tra Firenze e Pistoia), la prima edizione promossa dal Premio Internazionale Ceppo per festeggiare i suoi 70 anni. Giovedì 29 ottobre alle 13.00, la conferenza stampa in Consiglio regionale

Chi ha detto che il racconto breve è un genere del passato? Per festeggiare i suoi primi 70 anni, il Premio Internazionale Ceppo scommette sul futuro della narrazione e lancia la prima edizione degli Stati Generali del Racconto.

L’appuntamento con la stampa è fissato per giovedì 29 ottobre 2026, alle 13.00, presso la Sala Stampa Sassoli del Consiglio Regionale (Palazzo del Pegaso, via Cavour, 4 Firenze).

L'iniziativa, curata da Paolo Fabrizio Iacuzzi, presidente e direttore del Premio, si terrà dal 5 al 9 novembre tra Palazzo Medici Riccardi a Firenze e la Biblioteca San Giorgio a Pistoia, in occasione di Pistoia Capitale del Libro 2026 con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Al centro del dibattito il tema Il genere del terzo millennio?’, un'occasione per superare i soliti cliché sul declino della forma breve e proporre nuove strategie di rilancio attraverso l'editoria, i podcast, i giovani e le riviste web.

Alla conferenza stampa parteciperanno la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi, il presidente e direttore del Premio Ceppo Paolo Fabrizio Iacuzzi, il responsabile comunicazione social e progetti educativi del Premio Ceppo Walter Tripi, la curatrice della rassegna “Leggere per non dimenticare” Paola Pesci.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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