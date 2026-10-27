Fucecchio ha una nuova centenaria, congratulazioni a Vincenza Proietto

Quella di ieri è stata una giornata a dir poco speciale per la signora Vincenza Proietto, che ha raggiunto il traguardo del secolo di vita. A farle i migliori auguri a nome di tutta la comunità fucecchiese la sindaca Emma Donnini, che è andata a trovarla nella sua abitazione per omaggiarla con un mazzo di fiori e una targa celebrativa di questa giornata unica. Presente anche il parroco di Galleno-Querce, don Anthony Padassery.
Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa
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