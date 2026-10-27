Fucecchio ha una nuova centenaria, congratulazioni a Vincenza Proietto

Attualità Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Quella di ieri è stata una giornata a dir poco speciale per la signora Vincenza Proietto, che ha raggiunto il traguardo del secolo di vita. A farle i migliori auguri a nome di tutta la comunità fucecchiese la sindaca Emma Donnini, che è andata a trovarla nella sua abitazione per omaggiarla con un mazzo di fiori e una targa celebrativa di questa giornata unica. Presente anche il parroco di Galleno-Querce, don Anthony Padassery.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Attualità
26 Ottobre 2026

Turismo, l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa lancia un sondaggio per un nuovo brand territoriale

Continua il percorso di rinnovamento della Comunità d’Ambito dell’Empolese Valdelsa e Montalbano. Dopo la costituzione della Consulta del turismo e la prima riunione dell’organo consultivo agli inizi di ottobre, quando [...]

Cerreto Guidi
Attualità
26 Ottobre 2026

Lavori di Acque a Cerreto Guidi e Fucecchio, le strade interessate

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nei comuni di Cerreto Guidi e Fucecchio, il giorno giovedì 29 ottobre, dalle 8:30 alle 12:30, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica [...]

Fucecchio
Attualità
26 Ottobre 2026

Fucecchio, a novembre previsti interventi straordinari per la rimozione del fogliame

In vista del mese di novembre, è stato effettuato un censimento delle aree del territorio comunale di Fucecchio che necessitano di interventi straordinari di pulizia per la rimozione del fogliame, [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

torna a inizio pagina