A Fucecchio torna 'Dillo alla Lega': appuntamento in piazza XX Settembre

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Mercoledì 28 ottobre, dalle ore 9 alle 12.30, la Sezione comunale Fucecchio-Cerreto Guidi della Lega Italia Federale sarà presente in piazza XX Settembre a Fucecchio, con una postazione della campagna 'Dillo alla Lega', per incontrare i cittadini, ascoltare le loro segnalazioni e confrontarsi direttamente sulle problematiche del territorio.

In merito, Marco Cordone, Segretario locale della Lega e Vicesegretario provinciale di Firenze, dichiara :"Esco con grande entusiasmo dal Congresso Federale di pochi giorni fa a Milano anche perché come Delegato Federale ho contribuito all'elezione di Matteo Salvini a Segretario Federale e sono intervenuto di fronte ad una platea di oltre 700 persone. Il nuovo nome del Carroccio ci racconta cosa dovremo continuare a fare sul territorio: ascoltare la gente e confrontarci con le Istituzioni per dare voce ai problemi dei cittadini e personalmente con i miei collaboratori, con ancora più energia, seguiremo questa strada. I temi dell'Ordine pubblico e della Sicurezza dei cittadini saranno chiaramente al primo posto perché (lo diciamo da tanto tempo), non c'è Libertà senza Sicurezza come e' stato ribadito più volte anche in Sede congressuale, soprattutto da Matteo Salvini". E continua il suo intervento CORDONE:" Scorrendo l'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale di Fucecchio, abbiamo visto che al punto 5 c'è l'approvazione della modifica al DUP 2026 - 2028 e speriamo finalmente di saperne di più sulla Tenenza dei Carabinieri per cui ci stiamo interessando da anni. Siamo un Movimento politico territoriale e in maniera costruttiva abbiamo sempre evidenziato i problemi del nostro territorio per risolverli e seguendo il ragionamento del Ministro Giancarlo Giorgetti, ci viene voglia di parlare più di problemi della nostra terra che di problemi del territorio, termine più burocratico".

Fonte: Lega Italia Federale Sez Fucecchio - Cerreto Guidi

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