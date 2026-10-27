Halloween in Villa, a Capannoli la seconda edizione del percorso horror a Villa Baciocchi

Halloween torna a Villa Baciocchi con un appuntamento dedicato a grandi e piccoli. Sabato 31 ottobre, dalle ore 15 alle 19, gli spazi della villa ospiteranno la seconda edizione di “Halloween in Villa Baciocchi ”, un evento organizzato da Confesercenti Provincia di Pisa e Nerdreams Events, con il contributo e il patrocinio del Comune di Capannoli. Il pubblico potrà immergersi in un suggestivo percorso horror, animato da personaggi spaventosi ma buoni, per vivere l'atmosfera di Halloween all'insegna della fantasia, del divertimento e della condivisione. Un'occasione per trascorrere un pomeriggio diverso dal solito in una cornice storica di grande fascino, con un'iniziativa pensata per coinvolgere famiglie, bambini e appassionati del genere. L'ingresso sarà gratuito, per consentire a tutti di partecipare e vivere da vicino l'esperienza.

"Siamo felici di collaborare anche quest'anno con il Comune di Capannoli per questa seconda edizione di Halloween in Villa – dichiara Claudio Del Sarto, responsabile provinciale di Confesercenti Pisa –. Ringrazio l'amministrazione comunale per la fiducia e per aver reso possibile questa iniziativa. Con Nerdreams Events collaboriamo da tempo e, grazie alla loro esperienza e al loro contributo, riusciamo a realizzare un appuntamento capace di unire intrattenimento, creatività e partecipazione. Un ringraziamento va all'associazione Rerum Natura per l'ospitalità e la collaborazione, fondamentali per la riuscita dell'evento".

La manifestazione conferma l'importanza della collaborazione tra associazioni, realtà organizzative e istituzioni locali nella promozione di iniziative capaci di animare il territorio e valorizzarne gli spazi, offrendo occasioni di incontro e divertimento per la comunità. L'appuntamento è quindi per sabato 31 ottobre, dalle 15 alle 19, a Villa Baciocchi, a Capannoli. Un pomeriggio di Halloween aperto a tutti, tra atmosfere da brivido e tanta voglia di divertirsi.

Fonte: Confesercenti Pisa - Ufficio stampa

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