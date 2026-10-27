Incendio in ditta di rifiuti ferrosi a Pontedera, colonna di fumo visibile da km

Incendio alla Ecoacciai di Gello, a Pontedera, azienda specializzata nello smaltimento di materiali ferrosi e non ferrosi. Le fiamme si sono sviluppate nella tarda serata di lunedì 26 ottobre, coinvolgendo auto compattate e pacchi di autovetture contenenti plastiche, gommapiuma e residui di olio.

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, provenienti dal comando provinciale di Pisa, dai distaccamenti e dai comandi limitrofi. Una densa colonna di fumo si è alzata dall'area dell'incendio, risultando visibile a diversi chilometri di distanza, anche dalla superstrada Firenze-Pisa-Livorno.

È in corso un confronto tra l'amministrazione comunale e la Prefettura per seguire l'evoluzione della situazione. Secondo quanto riferito dalle autorità, al momento non risultano pericoli per la popolazione. Sono attualmente impegnate sul posto alcune squadre per gestire la situazione, mentre i tecnici di Arpat e Asl stanno effettuando le verifiche necessarie per valutare l’eventuale impatto ambientale.

Le operazioni dei soccorritori sono in corso per gestire l'incendio e mettere in sicurezza l'area.

Il Comune di Pontedera "sta seguendo dalla serata di ieri quanto avvenuto nella zona industriale di Gello all’interno dell’azienda Eco Acciai, dove si è sviluppato un incendio all’interno di un'area destinata allo stoccaggio di materiale. Al momento, la colonna di fumo risulta sospinta verso il mare da un vento moderato. Delle prime ore di questa mattina si sta svolgendo un briefing coordinato dalla Prefettura di Pisa, con la partecipazione dei soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza". In via precauzionale, su indicazione della Asl, il Comune di Pontedera sta per emanare un’ordinanza con le consuete raccomandazioni per eventi di questo tipo.

L’Amministrazione Comunale continuerà a seguire l’evolversi dell’evento in raccordo con le autorità e gli enti tecnici competenti, fornendo aggiornamenti sulla base delle informazioni che emergeranno dalle verifiche in corso.

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