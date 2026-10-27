San Miniato, Lapi Group dona 43 camici da laboratorio agli studenti del Cattaneo

Scuola e Università San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

L'azienda chimica, parte di Lapi Group, conferma il supporto all'Istituto Tecnico come forma di vicinanza ai giovani chimici di domani

La donazione dei camici da laboratorio a studenti e studentesse dell'Istituto Tecnico "Carlo Cattaneo" di San Miniato è ormai diventata una tradizione per le aziende Lapi Group. Sono oltre dieci anni che la holding con sede a Santa Croce sull’Arno regala, attraverso le attività del Progetto Giovani, questo dpi alle prime classi come forma di augurio per il percorso di studi appena iniziato.

Un dono dal valore simbolico che quest’anno è stato rinnovato da FGL International, azienda del Gruppo Lapi produttrice di prodotti chimici ad alto valore aggiunto per il settore conciario. Lunedì 26 ottobre, Giacomo Giacomelli, Strategic Marketing Manager di FGL International, ha consegnato insieme a Sara Cerri e Marchina Macchia, referenti del Progetto Giovani Lapi Group, 43 camici bianchi che i giovani delle classi prime indosseranno per i prossimi anni di lezione in laboratorio.

È per noi una grande soddisfazione vedere per i corridoi della scuola ragazze e ragazzi che indossano i camici delle varie aziende Lapi Group che nel corso degli anni hanno regalato agli studenti di prima il loro camice da laboratorio. Quello del camice è un omaggio simbolico che rappresenta la vicinanza del Gruppo Lapi all’Istituto Cattaneo e ai giovani che muovono i primi passi nel loro percorso scolastico nel campo della chimica – commentano gli organizzatori del Progetto Giovani Lapi Group -. Il nostro rapporto coi giovani continua ad essere quello di apertura. Cerchiamo di dare un supporto alla formazione sul territorio in cui operiamo e di instaurare una relazione che va avanti negli anni in un percorso che passa attraverso le visite in azienda e può trasformarsi anche in una possibile esperienza di stage o alternanza scuola-lavoro”.

La consegna dei camici è avvenuta presso l'Auditorium della scuola alla presenza della nuova dirigente scolastica Angela Rossodivita e di alcuni professori dell’istituto.

Lapi Group dona 43 camici Cattaneo (1)

Lapi Group dona 43 camici Cattaneo (2)

Lapi Group dona 43 camici Cattaneo (3)

Lapi Group dona 43 camici Cattaneo (4)

Lapi Group dona 43 camici Cattaneo (5)

Fonte: Lapi Group - Ufficio Stampa

Notizie correlate

San Miniato
Scuola e Università
24 Ottobre 2026

Proteste al liceo Marconi, il sindaco Giglioli in un video agli studenti: "Le istituzioni sono al vostro fianco"

Dopo due giorni di protesta degli studenti davanti al liceo Marconi di San Miniato, in via Trento a La Scala, il sindaco Simone Giglioli ha pubblicato un video rivolto direttamente [...]

San Miniato
Politica e Opinioni
23 Ottobre 2026

Seconda giornata di proteste al Marconi, gli studenti pensano a nuove azioni

Gli studenti del liceo Marconi di San Miniato basso continuano a protestare. È la seconda giornata in cui i giovani alzano la voce intorno al perimetro dell'istituto: ancora tanti, questa [...]

San Miniato
Cronaca
18 Ottobre 2026

Blitz al liceo Marconi: ingressi sbarrati con catene e silicone prima delle lezioni

Mattinata insolita al liceo Marconi di San Miniato. Alunni e personale si sono trovati di fronte a entrambi gli ingressi del plesso completamente ostruiti. Come riporta La Nazione, per sbarrare [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

torna a inizio pagina