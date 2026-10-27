"Lucca-Aulla, disservizi inaccettabili", Giani e Boni chiedono risposte

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Eugenio Giani

Nuovi disservizi ferroviari in Garfagnana, che hanno penalizzato pesantemente i pendolari della linea Lucca-Aulla. "E' una situazione inaccettabile - dicono il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l'assessore regionale ai trasporti Filippo Boni - che torna a ripetersi nonostante solleciti della Regione Toscana ai gestori della rete e del servizio ferroviario e nonostante lettere formali di protesta inviate al Ministero dei trasporti e all'amministratore delegato di Trenitalia".

"Vogliamo risposte e non solo comprensione o rassicurazioni - dicono Giani e Boni - perché i cittadini e studenti della Garfagnana quasi ogni giorno vivono situazioni di disagio. Da almeno un mese riscontriamo disservizi e chiediamo soluzioni. Attendiamo un riscontro anche da Roma, ma nel frattempo abbiamo convocato per i primi giorni di novembre un tavolo di confronto urgente, che vedrà coinvolti Rfi, Trenitalia ma anche gli enti locali e i rappresentanti dei pendolari".

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