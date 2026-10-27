Lucca Comics, le auto dei fumetti al Museo del Motore

In occasione di Lucca Comics & Games 2026, la Fondazione Barsanti e Matteucci propone al Museo del Motore a Scoppio un percorso per immagini dedicato alle automobili più iconiche della storia del fumetto e dell’animazione, a cura del fumettista lucchese David Bigotti, in arte Bigo.

Durante i cinque giorni della manifestazione, i visitatori potranno assistere alla proiezione a rotazione di slide che raccontano il rapporto tra motori e fumetti, attraverso vetture diventate inseparabili dai loro personaggi: dalla Fiat 500 gialla di Lupin III al Maggiolino di Dylan Dog, fino alla futuristica Mach 5 di Speed Racer e alle stravaganti automobili di Wacky Races. Non mancheranno riferimenti alle auto realmente esistite entrate nel mondo del fumetto, come la Clément-Bayard di Giacomo Puccini.

È inoltre previsto un incontro con Bigo, giovedì 29 ottobre dalle 11.00 alle 12.00, per il firmacopie del volume 'Barsanti e Matteucci e l’invenzione del motore a scoppio', realizzato dall’autore per la Fondazione.

L’iniziativa si svolge presso il Museo del Motore a Scoppio Barsanti e Matteucci, in via Sant’Andrea 58 a Lucca, aperto per tutta la durata di Lucca Comics & Games, dal 28 ottobre al 1° novembre, dalle 11.00 alle 17.00.

Ingresso libero e gratuito.

Fonte: Fondazione Barsanti e Matteucci

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