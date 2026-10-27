"È una mattina triste per Empoli e per tutta la famiglia biancorossa. È morto Alberto Ballerini, ex giocatore dell'Use Basket negli anni '80, uno dei pochi pivot cresciuti in casa dalla società empolese". A darne notizia è stata la stessa squadra.

Ballerini era cresciuto nelle settore giovanile dell'Use, prima di approdare in prima squadra, dove aveva militato per tanti anni. "Si dice che chi indossa la maglia biancorossa non la toglie mai, nemmeno quando smette, e anche per lui è stato esattamente così - si legge nel comunicato della società -. Nonostante la malattia che alla fine ce lo ha portato via, era sempre rimasto legato alla nostra squadra, che ha continuato a seguire con l'affetto di sempre".

Ballerini si è spento dopo una lunga malattia, affrontata senza perdere l'entusiasmo e la voglia di vivere.

"Use, Use Rosa, Biancorosso e Pool Use lo ricordano con grande affetto. Ciao Alberto", conclude il messaggio della società biancorossa.

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