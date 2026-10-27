Nasce Montelupo Games: giochi da tavolo, carte e giochi di ruolo per creare comunità

Nasce Montelupo Games, un nuovo progetto dedicato ai giochi da tavolo, ai giochi di carte e ai giochi di ruolo, con l'obiettivo di creare occasioni di incontro, condivisione e partecipazione alla vita culturale del territorio.

L'iniziativa nasce dall'impegno condiviso di cinque co-founder, Mary Loprete, Davide Minicelli, Alberto Zucchi, Marco Bidini e Andrea Marmugi, e si sviluppa con il supporto della Pro Loco di Montelupo Fiorentino e del Comune.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 29 ottobre 2026, dalle 21:00 alle 24:00, presso il Risorti Spazio Culturale, in via Baccio da Montelupo 13–15, a Montelupo Fiorentino.

Montelupo Games nasce per riunire appassionati e curiosi attorno a un tavolo, offrendo la possibilità di scoprire nuovi giochi, imparare le regole e condividere un'esperienza ludica, anche senza essere giocatori esperti. Il progetto intende costruire una comunità locale stabile, in cui il gioco diventi uno strumento di socialità, collaborazione e apprendimento.

Accanto agli incontri dedicati ai giochi da tavolo moderni, il gruppo vuole dare spazio ai giochi di carte e ai giochi di ruolo da tavolo, esperienze che uniscono strategia, immaginazione, narrazione e lavoro di squadra.

Il programma di sviluppo prevede incontri ludici ricorrenti, serate di gioco ed eventi aperti alla comunità. Tra le prospettive future rientra anche la possibilità di collaborare con il Centro Giovani Upload per iniziative rivolte a preadolescenti e adolescenti, oltre alla partecipazione a manifestazioni cittadine.

Nel medio-lungo periodo, Montelupo Games guarda anche alla tradizione artigianale locale, con l'idea di esplorare possibili collaborazioni con i maestri ceramisti di Montelupo Fiorentino per realizzare pedine, dadi e altri componenti di gioco in ceramica, mettendo in dialogo cultura ludica contemporanea e identità del territorio.

Il progetto si propone così di crescere insieme alla comunità, creando nuove occasioni per incontrarsi, condividere passioni e partecipare alla vita culturale cittadina.

Il primo appuntamento

Quando: giovedì 29 ottobre 2026, dalle 21:00 alle 24:00

giovedì 29 ottobre 2026, dalle 21:00 alle 24:00 Dove: Risorti Spazio Culturale, via Baccio da Montelupo 13–15, Montelupo Fiorentino

Risorti Spazio Culturale, via Baccio da Montelupo 13–15, Montelupo Fiorentino Attività: giochi da tavolo, giochi di carte e giochi di ruolo

giochi da tavolo, giochi di carte e giochi di ruolo Destinatari della prima serata: adulti

Informazioni e aggiornamenti:

Instagram: https://www.instagram.com/ montelupogames/

Fonte: Montelupo Games

Notizie correlate