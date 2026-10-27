Sicurezza, il Comitato Cittadini Attivi San Jacopino organizza un incontro con il sottosegretario Nicola Molteni

Il Comitato Cittadini Attivi San Jacopino organizza un incontro pubblico dedicato al tema della sicurezza urbana a Firenze, con la partecipazione del sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni. L'appuntamento è fissato per giovedì 29 ottobre alle ore 18:30 presso il Circolo ASPE Il Pescetti, in via V. Bellini 14, e vedrà coinvolti cittadini, comitati, associazioni, gruppi Facebook, movimenti e commercianti, con l'obiettivo di portare all'attenzione delle istituzioni le criticità che interessano quotidianamente i quartieri fiorentini.

A spiegare le ragioni dell'iniziativa è il presidente del Comitato, Simone Gianfaldone, che sottolinea come "la situazione della sicurezza urbana a Firenze abbia ormai superato la soglia di guardia, lasciando interi quartieri della città in balia di una microcriminalità diffusa, spaccate commerciali e una percezione di insicurezza che penalizza quotidianamente residenti e operatori economici".

I riflettori sono puntati in particolare "su rioni storicamente complessi e aree ad alta densità abitativa come San Jacopino e Novoli, oltre ad altre zone periferiche e semi-centrali della città, dove si registra un incremento preoccupante di episodi di spaccate ai danni dei negozi, violenza, risse , scippi, vandalismi e aree di spaccio a cielo aperto. I comitati dei cittadini e i commercianti esprimono forte esasperazione di fronte a quella che viene definita una "sicurezza ai minimi termini", non più tollerabile per la culla del Rinascimento ancora saldamente al secondo posto fra le città più insicure d'Italia dopo Milano".

L'incontro, precisano gli organizzatori, "non è assolutamente un dibattito politico, bensì la strutturazione di un piano d'azione condiviso che porti l'attenzione del Governo e delle autorità locali sulle reali criticità subite ogni giorno da chi vive e lavora nei quartieri fiorentini, per passare dalle promesse ai fatti a tutela della legalità e del decoro urbano".

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