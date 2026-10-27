Pericolosa arrampicata sul Duomo di Firenze: si riprendono in video sulla cima della cupola

Pericolosa scalata, documentata con videoselfie, sulla cupola del Brunelleschi. Alcune immagini, che mostrano dei giovani sulla cima del Duomo di Firenze, stanno circolando nelle ultime ore sui social mentre i fatti risalirebbero agli inizi di settembre. In particolare nelle foto, postate dalla pagina Instagram "Welcome to Florence", si vedono almeno due persone riprendersi mentre sono in piedi sulla croce che si trova in cima alla cupola, a oltre 115 metri dal suolo.

Non si tratta del primo episodio. Nel 2024 si era verificato un caso analogo, con due persone a volto coperto e abiti scuri che si arrampicarono raggiungendo la cima del Duomo. Nel luglio 2025 altre due persone si mostrarono in un'arrampicata estrema sulla basilica di Santa Croce. In entrambi i casi le riprese delle scalate finirono sul web.

In corso gli accertamenti sulla nuova pericolosa impresa e su come i giovani possano essersi introdotti abusivamente nel Duomo. L'Opera di Santa Maria del Fiore ha presentato denuncia alle forze dell'ordine il 4 settembre scorso. Da quanto emerso l'Opera è venuta a conoscenza dell'ingresso abusivo grazie agli allarmi che sono scattati quando i due hanno lasciato la cattedrale. Secondo una prima ipotesi potrebbero essersi introdotti la sera prima, confondendosi tra i turisti per poi nascondersi e raggiungere i camminamenti sotto la cupola, sfuggendo ai controlli del personale. Per raggiungere la copertura della cupola potrebbero essere passati da vani dove accedono solo i tecnici per le manutenzioni. Poi con le prime luci del mattino sarebbero usciti da una botola all'esterno, arrampicandosi sulla croce. L'Opera ha consegnato le immagini delle telecamere alle forze dell'ordine. Dopo l'episodio non risulterebbero danneggiamenti.

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