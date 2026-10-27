Primo smartphone, istruzioni per genitori e figli: il percorso formativo al Consultorio diocesano

Crescere insieme nel mondo digitale: genitori connessi, figli sicuri. È questo l’obiettivo del nuovo percorso formativo proposto dal Consultorio Familiare Diocesano 'A. Giani'.

La proposta

Quante volte ci siamo chiesti, in qualità di genitori, quale sia il momento giusto per dare uno smartphone ai nostri figli? Come possiamo gestirne l’utilizzo senza farli sentire esclusi o diversi dai coetanei, ma garantendo al tempo stesso una tutela adeguata di fronte a uno strumento così potente?

Per rispondere a queste domande e accompagnare le famiglie in questa fase cruciale, nasce questa proposta. Un cammino pensato per orientare i genitori e guidare i ragazzi che potranno anche acquisire competenze per l’ottenimento del Patentino Digitale, un riconoscimento ideato dall’Associazione Di.Te. (Associazione Dipendenze Tecnologiche) che patrocina gratuitamente l’iniziativa.

Il percorso in due incontri sarà condotto dalla dott.ssa Martina Figus, esperta dell’Associazione Di.Te. e tra i creatori dello stesso Patentino Digitale, che metterà a disposizione la sua competenza per trasformare la tecnologia da motivo di preoccupazione a opportunità di crescita condivisa.

Dove e quando

Il percorso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni, per un massimo di 15 partecipanti. Si terrà presso la sede del Consultorio a San Miniato in Via Vittime del Duomo n. 4, indicativamente in orario dalle 18.30 alle 19.45 in un giorno della settimana che verrà individuato dalla docente in base alle disponibilità.

Come iscriversi

Per partecipare è necessario effettuare la pre-iscrizione su modulo online nella pagina dedicata sul sito del Consultorio: https://consultorio.diocesisanminiato.it (sezione NEWS) oppure diretatmente a questo link: https://forms.gle/8gSmgx5vd3gPvmid7

La partecipazione al percorso è gratuita.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del Consultorio: tel. 328.0821057 – email: consultoriofamiliare@diocesisanminiato.it

Fonte: Consultorio Familiare "Alberto Giani" Diocesi di San Miniato

Notizie correlate