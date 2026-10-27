Pubblicato il bando per l’assegnazione degli alloggi ERP a Pisa

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pisa il bando per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Per presentare domanda c’è tempo fino alle ore 23.59 di martedì 22 dicembre 2026. La procedura è finalizzata alla formazione della nuova graduatoria per l’assegnazione degli alloggi ERP disponibili, secondo i criteri e le modalità previsti dalla normativa regionale e dal regolamento comunale.

«Abbiamo lavorato per pubblicare il nuovo bando ERP nel rispetto dei tempi previsti dalla legge - dichiara l’assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno - dando continuità al percorso avviato con il bando del 2022. Con questa nuova procedura, i cittadini in possesso dei requisiti potranno presentare domanda e concorrere all’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica attraverso la formazione della nuova graduatoria. La casa è un bisogno fondamentale e, per agevolare il più possibile i cittadini interessati, abbiamo previsto anche l’assistenza gratuita dei CAAF convenzionati per la presentazione online della domanda»

«Dal 2018 - prosegue Bonanno - abbiamo investito oltre 60 milioni di euro nell’edilizia residenziale pubblica, destinando risorse importanti al recupero del patrimonio abitativo e al sostegno delle famiglie in difficoltà. Negli ultimi tre anni abbiamo consegnato oltre 430 alloggi, tra assegnazioni ordinarie, mobilità ed emergenza abitativa, includendo anche l’edilizia convenzionata e le soluzioni offerte tramite Agenzia Casa. Nello stesso periodo abbiamo recuperato 204 alloggi di risulta, con un investimento complessivo di 3.886.565 euro, di cui quasi 2,6 milioni di risorse comunali».

«Numeri - conclude l’assessore - che testimoniano l’impegno concreto dell’Amministrazione e il rilevante lavoro che abbiamo svolto in questi anni per rispondere al bisogno abitativo dei nostri cittadini. Un impegno che continueremo a portare avanti con la stessa determinazione e dedizione, investendo nel recupero degli

alloggi, valorizzando il patrimonio pubblico e mettendo in campo tutti gli strumenti disponibili per offrire risposte concrete alle persone e alle famiglie che hanno bisogno di una casa, senza lasciare indietro nessuno».

Con l’approvazione della graduatoria definitiva relativa al nuovo bando, le domande presentate in occasione del precedente bando ERP del 2022 decadranno.

I requisiti. Tra i requisiti principali figurano la residenza nel Comune di Pisa, oppure lo svolgimento di un’attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel territorio comunale e un ISEE valido non superiore a 16.500 euro. Sono previsti inoltre specifici limiti relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e ulteriori condizioni per l’accesso, consultabili nel testo integrale del bando. I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e verificati nuovamente al momento dell’eventuale assegnazione.

Il Bando e i relativi allegati sono consultabili e scaricabili a questo link: https://www.comune.pisa.it/Servizi/Richiesta-assegnazione-alloggio-ERP. Le domande corredate di tutta la necessaria documentazione potranno essere presentate esclusivamente on-line, attraverso il portale delle istanze online del Comune di Pisa. L’accesso al portale sarà consentito tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta d’identità elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi); la domanda potrà essere inoltrata anche servendosi di altra persona, dotata delle suddette credenziali di accesso al portale, se munita di apposita delega.

Assistenza per la presentazione della domanda. Per agevolare i cittadini nella compilazione e nell’invio online della domanda, il Comune mette a disposizione gratuitamente il supporto dei CAAF convenzionati: CGIL Toscana, UCI, Confartigianato e CAF Servizi di Base. Gli operatori forniranno assistenza durante l’intera procedura, seguendo i richiedenti fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

È inoltre possibile rivolgersi ai facilitatori digitali del Comune di Pisa, presso il Centro Polivalente di San Zeno, in via San Zeno 17, previo appuntamento al numero 050 7846982

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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