A San Miniato Basso Pizzarte festeggia 20 anni di attività

Vent'anni di attività, ma anche di passione per la pizza e voglia di crescere senza perdere il legame con il territorio. Pizzarte di San Miniato Basso in Largo Loris Malaguzzi festeggia il 20esimo anniversario dall'apertura dell'ottobre 2006 con il riconoscimento consegnato al titolare Jonatan Bagnoli dal presidente di ConfCom San Miniato Giovanni Mori, il presidente del Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso Pierfranco Speranza e il coordinatore sindacale di ConfCom Pisa Luca Favilli, insieme al sindaco di San Miniato Simone Giglioli e all'assessore alle Attività produttive Giacomo Gozzini, che hanno consegnato ai titolari una pergamena commemorativa a nome dell’Amministrazione comunale, come segno di riconoscimento per il percorso compiuto e per il contributo offerto alla comunità.

“Sono andato a imparare il lavoro da un pizzaiolo di fiducia e, dopo qualche mese, ho deciso di aprire la mia attività. Da lì è iniziato tutto: vent'anni di lavoro, sacrifici, impegno e tante soddisfazioni”, racconta Jonatan Bagnoli, impegnato ogni giorno davanti al forno insieme ad Erica Bagni. “Fin dall'inizio, Pizzarte ha puntato sulla pizza al taglio e da asporto, affiancando a queste proposte una sala con tavoli dove fermarsi a mangiare. Nel corso degli anni l'offerta si è ampliata, mantenendo al centro la qualità e la varietà dei prodotti: dalle pizze alle focacce, dai panini farciti alla cecina, fino al pane arabo.

Tra le specialità che contraddistinguono la pizzeria c'è “la pizza Pizzarte, una proposta che racchiude il carattere della casa, con pomodorini datterini, pesto, una nota leggermente piccante e grana a scaglie. Una ricetta diventata uno dei simboli dell'attività”.

Un passaggio importante di Pizzarte arriva nel 2018, quando Jonatan ed Erica decidono di investire anche nella produzione di pizza surgelata. “Da qui nasce la nostra linea di produzione Pizzarte Ice, che realizziamo in uno stabilimento nella zona di Terrafino a Empoli. Questo passaggio, che abbiamo recentemente rafforzato con la registrazione del marchio, ci ha permesso di raggiungere un pubblico sempre più ampio”.

“Voglio ringraziare tutti i ragazzi e le ragazze che lavorano con noi, i nostri fornitori e tutti i clienti. Un ringraziamento speciale va anche alle nostre famiglie per il sostegno che ci hanno dato in questi anni”

“Una crescita che testimonia la capacità di un'attività nata come pizzeria di quartiere di evolversi, diversificare la propria offerta e affrontare nuove sfide senza rinunciare alla propria identità” le congratulazioni del presidente di ConfCom San Miniato Giovanni Mori.

“I migliori complimenti per questo importante traguardo a Pizzarte, una realtà sempre protagonista nelle iniziative del Centro Commerciale Naturale” gli auguri presidente del Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso Pierfranco Speranza, mentre il coordinatore sindacale di ConfCom Pisa Luca Favilli evidenzia “il valore delle imprese del territorio, capaci di crescere grazie alla passione, alla determinazione e alla capacità di innovare di imprenditori come Jonatan, in un contesto vivace e dinamico come quello di San Miniato Basso”

"Vent’anni di attività sono un traguardo importante, frutto di dedizione, sacrificio e capacità di costruire nel tempo un rapporto solido con la propria clientela – dichiarano il sindaco Simone Giglioli e l’assessore alle Attività produttive Giacomo Gozzini –. Realtà come Pizzarte rappresentano una risorsa preziosa per il territorio, non soltanto per il contributo all’economia locale, ma anche per il ruolo sociale che svolgono nella vita quotidiana della comunità. In questi vent’anni Pizzarte ha saputo crescere costantemente, ampliando i propri locali e sviluppando nuove opportunità di attività, come la produzione di pizze artigianali surgelate. Un percorso che testimonia la capacità di investire, innovare e guardare al futuro, mantenendo al centro la qualità del prodotto e l’attenzione alle esigenze dei clienti".

Fonte: Confcommercio Pisa

Notizie correlate