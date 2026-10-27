Santa Croce sull'Arno, al Teatro Verdi La bella addormentata apre 'Stasera pago io!'

Torna Stasera pago io!, la rassegna teatrale dedicata alle famiglie che propone un modo unico e originale di vivere lo spettacolo dal vivo: gli unici spettatori paganti sono i bambini (biglietto a 5 euro), mentre gli adulti accompagnatori entrano gratuitamente esibendo un fantassegno (denaro virtuale che non comporta alcuna spesa reale).

Venerdì 30 ottobre alle 21.00 al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno in scena La bella addormentata, una versione della fiaba classica rielaborata da Giallo Mare Minimal Teatro attingendo da Basile, Perrault e Grimm, drammaturgia di Renzo Boldrini con Tommaso Taddei e Ines Cattabriga. Lo spettacolo unisce la recitazione a video scenografie digitali e sand art creata dal vivo. Il finale è aperto e affida al giovane pubblico il compito simbolico di proteggere la principessa. Età consigliata: dai 6 anni.

Domani, mercoledì 28 ottobre, dalle 16.30 alle 19.00 si terrà la prevendita in teatro.

Il programma prosegue per altri tre appuntamenti: venerdì 6 novembre con Cenerentola, una scarpetta per tre di Matuta Teatro; venerdì 13 novembre toccherà a Giacomo Sparviero, il destino di un pirata produzione Fratelli Taglia; venerdì 20 novembre con un’altra bella produzione di Giallo Mare Cappuccetto e la nonna regia di Vania Pucci e Lucio Diana.

Per conquistare i Fantassegni sono stati organizzati appuntamenti di animazione distribuiti nei supermercati Coop di Empoli, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Maria a Monte e Fucecchio. Sabato 7 novembre ultima animazione dalle 15:30 alle 18:30 al Centro Coop di Empoli.

Per informazioni sui fantassegni ci si può rivolgere a Giallo Mare. Tutti i mercoledì precedenti lo spettacolo dalle 16.30 alle 19.00 si terrà la prevendita in teatro. Biglietto 5 euro per i bambini, per gli adulti ingresso muniti di fantassegno. Il fantassegno è necessario, ma non dà diritto di ingresso a teatro.

Promossa da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro insieme al Comune di Santa Croce sull’Arno, la rassegna Stasera pago io! è giunta alla diciassettesima edizione.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it via P.Veronese 10, Empoli; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio Stampa

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