Sciopero Usb del 30 ottobre, cortei in Toscana contro guerra e carovita

Sciopero generale e manifestazioni in diverse città toscane venerdì 30 ottobre, nell'ambito della mobilitazione indetta dal sindacato Usb contro la guerra e il carovita. A Firenze il concentramento è previsto alle 10 in piazza Bambine e Bambini di Beslan, mentre il percorso del corteo deve ancora essere ufficializzato.

Le iniziative coinvolgeranno anche Livorno, Carrara, Pisa, Siena, Grosseto, Piombino e Massa, con appuntamenti distribuiti nell'arco della giornata. La protesta interesserà anche il settore dei trasporti, sul quale, secondo il sindacato, incombe il rischio di precettazione.

"Dai porti alle scuole contro guerra e carovita", ha dichiarato Dario Furnari di Usb Firenze, spiegando le ragioni della mobilitazione. "In tutta Europa sono più di 100 i porti a scioperare, perché sono poli strategici del trasporto di armi, della logistica bellica. E i portuali non possono lavorare per la guerra".

Furnari ha richiamato anche il ruolo della scuola pubblica e dell'università, sostenendo che siano luoghi di formazione del pensiero critico sempre più subordinati, a suo giudizio, alla filiera militare. Sulla possibile precettazione nei trasporti ha aggiunto: "È una cosa vergognosa e il motivo sarebbe la festa di Ognissanti".

Il sindacato punta inoltre a portare la protesta davanti alle istituzioni nazionali e locali. "Il 30 sarà una grande giornata di mobilitazione. E non ci fermeremo perché, ovviamente, i temi del carovita e della guerra, due facce di una stessa medaglia, sono urgenze del nostro Paese e di tutta Europa", ha affermato Furnari.

Alla manifestazione aderisce anche Potere al popolo. Paolo Kutufà, del coordinamento nazionale, ha definito l'iniziativa "una grande mozione di sfiducia nei confronti del governo Meloni in primis" e più in generale verso una classe politica che, secondo il movimento, non avrebbe dato risposte al peggioramento delle condizioni di vita della popolazione.

Gli appuntamenti in Toscana

Firenze: ore 10, piazza Bambine e Bambini di Beslan.

ore 10, piazza Bambine e Bambini di Beslan. Livorno: ore 6, rotatoria Ponte Genova; ore 9, piazza Cavour.

ore 6, rotatoria Ponte Genova; ore 9, piazza Cavour. Carrara: ore 6, porto.

ore 6, porto. Pisa: ore 9, piazza XX Settembre.

ore 9, piazza XX Settembre. Siena: ore 9, terminal bus di Pescaia.

ore 9, terminal bus di Pescaia. Grosseto: ore 9, piazza Rosselli.

ore 9, piazza Rosselli. Piombino: ore 16, piazzale Premuda.

ore 16, piazzale Premuda. Massa: ore 17, piazza Garibaldi.

Il percorso del corteo fiorentino sarà comunicato successivamente.

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