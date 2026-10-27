Sequestrati oltre 564 articoli di Halloween senza marchio CE nel Senese

Cronaca Montepulciano
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Controlli della Guardia di Finanza tra Montepulciano e Chiusi: sequestrati maschere, travestimenti, decorazioni e giochi. Sanzioni fino a 10mila euro

Oltre 564 articoli a tema Halloween sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in provincia di Siena nell'ambito dei controlli sulla sicurezza dei prodotti in vendita in vista della festività del 31 ottobre.

L'operazione, condotta dai finanzieri di Montepulciano e Chiusi, ha interessato un esercizio commerciale gestito da cittadini di nazionalità cinese. Sugli scaffali erano presenti maschere, travestimenti, accessori, decorazioni e giochi risultati privi della marcatura CE e delle informazioni obbligatorie per i consumatori, comprese le indicazioni sull'origine e sulla composizione dei materiali.

I prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo per le violazioni contestate in materia di sicurezza e tutela dei consumatori. L'assenza del marchio CE non consente di attestare la conformità degli articoli ai requisiti europei applicabili, con possibili rischi per la salute, soprattutto per i minori.

Al titolare dell'attività sono state contestate sanzioni amministrative da 1.500 a 10.000 euro.

L'intervento rientra nelle attività di controllo della Guardia di Finanza finalizzate a contrastare la commercializzazione di prodotti non conformi e a tutelare la sicurezza dei consumatori e la concorrenza tra le imprese.

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