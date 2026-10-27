Settore giovanile e minibasket Abc Castelfiorentino, il recap del weekend gialloblu

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 17 GOLD

Altro passaggio a vuoto per i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che al PalaBetti cadono 65-83 per mano della Laurenziana. Dopo un primo quarto in perfetto equilibrio (16-16 al 10′), ad indirizzare la gara sono due break a cavallo tra la seconda e la terza frazione, quando la difesa gialloblu fatica a contenere gli attacchi fiorentini. Così, dopo il passaggio di metà gara sul 27-39, nella ripresa gli ospiti scavano il solco, per poi amministrare la volata finale.

Prossimo impegno sabato 31 ottobre alle 18, di nuovo al PalaBetti, contro Valbisenzio.

Abc Castelfiorentino – Laurenziana Basket 65-83

Tabellino: Macchi, Gorini 4, Giovannoni 13, Bellesi 2, Falorni 12, Mannocci 2, Speranza 6, Bufalini, Faffi 6, Di Carlo 11, Capuana, Bertelli 9. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

Parziali: 16-16, 11-23, 19-27, 19-17

UNDER 17 CSI

Inizia in salita l’avventura dei ragazzi di Marco Ermelani, che al PalaBetti cedono il Passo al Basket Volterra per 58-90. Gara subito indirizzata dagli ospiti che nel primo quarto, approfittando della flebile difesa castellana, scappano sul 14-30. Un vantaggio che amministrano nelle successive due frazione a fronte degli assalti gialloblu (40-61 al 30′), per poi piazzare l’affondo finale nel quarto periodo, quando un nuovo break allarga a dismisura a forbice.

Prossimo impegno domenica 8 novembre alle 15 sul parquet del Costone Siena.

Abc Castelfiorentino – Basket Volterra 58-90

Tabellino: Bellesi 14, Speranza 16, Scherillo 12, Bianchi 7, Barbieri 2, Bufalini 3, Giulianini 2, Belaaziz 2, Macchi, Anton, Capuana. All. Ermelani. Ass. Ticciati.

Parziali: 14-30, 16-19, 10-12, 18-29

UNDER 15 CSI

Buona la prima per i ragazzi di Tommaso Barlabà, che all’esordio espugnano il parquet del San Giobbe Chiusi per 51-64. Ottimo l’approccio dei gialloblu, che prendono il controllo nella prima frazione per poi allungare nella seconda toccando la doppia cifra di vantaggio al riposo lungo (26-36). Nella ripresa i locali cercano di tornare a contatto, ma i gialloblu sono bravi a difendere il vantaggio senza indecisioni, per poi indirizzare definitivamente la sfida nell’ultimo quarto.

Prossimo impegno venerdì 30 ottobre alle 18:30 al PalaGilardetti contro Volterra.

San Giobbe Chiusi – Abc Castelfiorentino 51-64

Tabellino: Battaglia 18, Chimera 1, Bargigli 4, Sardelli 2, Galli 12, Cetti 10, Capodarca 2, Imbrescia 2, Conforti 6, Sordi 2, Marzuoli 5, Lucchesi, De Simone, Bandinelli, Baldi. All. Barlabà. Ass. Ticciati.

Parziali: 13-18, 13-18, 10-10, 15-18

UNDER 14 GOLD

Esordio con il botto per i ragazzi di Giovanni Corbinelli, corsari a Poggibonsi per 57-104. Gara a senso unico fin dalla palla a due, con i gialloblu che approcciano con grande intensità scappando sul +15 alla prima sirena (12-27). Un vantaggio che diviene abisso già all’intervallo, quando il tabellone segna 23-53, preludio ad una seconda parte di gara che, di fatto, serve soltanto a fissare il finale.

Prossimo impegno sabato 31 ottobre alle 10 al PalaBetti contro Baloncesto.

Poggibonsi Basket – Abc Castelfiorentino 57-104

Tabellino: Poggesi, Costa 17, Delli Carri 2, Bini 8, Arzilli 6, Asta 10, Sordi 9, Lisi 5, Iori 22, Allegra 17, Bagnoli 4, Profeti 4. All. Corbinelli. Ass. Caggiano.

Parziali: 12-27, 11-26, 14-24, 20-27

UNDER 13 REGIONALE

Prosegue con l’acuto nel derby casalingo la stagione dei ragazzi di Cosimo Corbinelli, che al PalaBetti superano il Biancorosso Empoli “A” per 56-50. Una gara svoltata nella ripresa, dopo un primo quarto in perfetto equilibrio e una seconda frazione in cui gli ospiti provano ad allungare toccando il +8 all’intervallo (19-27). Al ritorno in campo, infatti, i gialloblu alzano la pressione difensiva e scappano via, piazzando il break che ribalta l’inerzia (37-32 al 30′) e decide la sfida.

Prossimo impegno domenica 1 novembre alle 11 sul parquet del Montesport.

Abc Castelfiorentino – Biancorosso Empoli A 56-50

Sono scesi in campo: Asta, Delli Carri, Arzilli, Conforti, Bandinelli, Capodarca, Poggesi, Imbrescia, Fineschi, Chimera, Bini, Baldi. All. Corbinelli. Ass. Ciulli.

Parziali: 12-12, 7-15, 18-5, 19-18

UNDER 17 FEMMINILE

Niente da fare in terra laniera per le ragazze di Gianni Lazzeretti, che si arrendono alla Pallacanestro Femminile Prato per 71-40. Gara tutta ad inseguire quella delle gialloblu che, dopo il -9 alla prima sirena, provano a riavvicinarsi nella seconda frazione, quando però le locali amministrano per il 34-20 all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi, poi, arriva il break decisivo, con un parziale di 21-8 che fa anzitempo partire i titoli di coda.

Prossimo impegno domenica 11 novembre alle 11:30 al PalaGilardetti contro l’Affrico.

Pall. Femminile Prato – Gialloblu Castelfiorentino 71-40

Tabellino: Zenarti, Ciampolini 4, Mancini 4, Jahelezi N. 4, Montanelli 6, Biatcho 4, Battaglia, Hoxha, Dainelli, Jahelezi S. 7, Latini 11. All. Lazzeretti. Ass. Lucchesi, Caggiano.

Parziali: 19-10, 15-10, 21-8, 16-12

MINIBASKET

Esordio vincente per gli Esordienti 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli, che hanno inaugurato gli impegni ufficiali di campionato con la vittoria sul parquet dell’Etrusca San Miniato.

Sempre a San Miniato, domenica di festa per il gruppo Scoiattoli 2019 di Daniele Bagnoli, Cosimo Carzoli e Alessandra Lazzeretti, protagonisti della tappa 3c3 organizzata dall’Etrusca, che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità. Infine, weekend di amichevoli per i gruppi Aquilotti 2016 e Aquilotti 2017: il gruppo 2016 di Marco Ermelani e Raffaele Macalindong ha fatto visita alla Bellaria Pontedera, mentre il gruppo 2017 di Giulio Fabrizzi e Nicol Banchelli ha ospitato al PalaBetti la Virtus Certaldo

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

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