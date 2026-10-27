Spettacolo di beneficenza a Vinci per "I ragazzi di Cerbaiola"

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Andrà in scena la celebre storia d'amore shakespeariana rivisitata nel musical 'Romeo amò Giulietta e cambiò il mondo'. Prima dello spettacolo i ragazzi dell'associazione sul palco

Grande attesa per lo spettacolo di beneficenza che si terrà il 28 novembre 2026 presso il Teatro Misericordia di Vinci (in via Pierino da Vinci, 39) alle ore 21. L’evento, organizzato dall’Associazione I ragazzi di Cerbaiola insieme all’Associazione Musica Mundi di Empoli (diretta dal Soprano Cristina Pagliai) e con il patrocinio del Comune di Vinci, unisce arte, musica e solidarietà. Andrà in scena la celebre storia d'amore rivisitata nel musical 'Romeo amò Giulietta e cambiò il mondo'.

"La recita - spiegano dall'associazione - richiama l'intramontabile tragedia di William Shakespeare composta tra il 1594 e il 1596, da sempre considerata il riferimento fondamentale della letteratura occidentale per il tema dell'amore contrastato e universalmente riconosciuta come la storia d'amore più famosa e bella di tutti i tempi".

Come comunicato dai promotori dell'iniziativa: "La serata si aprirà con un momento particolarmente toccante. In anteprima allo spettacolo, alcuni ragazzi del centro diurno si esibiranno interpretando un celebre Cantico di San Francesco. Un'occasione speciale per la comunità di venire ad applaudirli e incoraggiarli per il grande impegno dimostrato".

L'evento ha un obiettivo benefico: i fondi raccolti e il ricavato della lotteria a premi, allestita per l'occasione, serviranno infatti al finanziamento di un progetto di fisioterapia destinato ai ragazzi del Centro diurno di Cerbaiola.

Il biglietto d'ingresso costa 12 euro ed è possibile acquistarlo in prevendita presso la Misericordia di Vinci contattando il numero 0571 56692

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