Team Karate Nava, i giovani brillano ai Mondiali For Children IKU

Il Team Karate Nava torna dalla Slovenia con un bilancio ricco di soddisfazioni, confermando il valore del proprio lavoro sia sul palcoscenico mondiale sia nella formazione delle nuove generazioni. Accanto agli importanti risultati ottenuti nel Campionato del Mondo di Karate IKU, con l’oro di Mattia De Vicenti e l’argento di Luca Mastromarino, a meritare un’attenzione particolare sono soprattutto le prestazioni dei giovani atleti impegnati nel Campionato del Mondo For Children IKU, competizione dedicata ai più piccoli.

A distinguersi è stata Lavinia Parentini, che ha conquistato il titolo di campionessa del mondo, portando sul gradino più alto del podio i colori del Team Nava. Un risultato di grande prestigio, che premia l’impegno, la determinazione e il lavoro svolto in palestra e che rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la società.

Ottime soddisfazioni sono arrivate anche da Emma Sabatini e Christian Auseretti, entrambi capaci di conquistare una medaglia di bronzo mondiale. Due piazzamenti importanti, frutto della capacità di affrontare una competizione internazionale con coraggio, concentrazione e spirito sportivo.

Ma al di là delle medaglie, il Campionato del Mondo For Children ha rappresentato un’esperienza significativa per tutti i giovani atleti del Team Karate Nava. Anche Neri Costagli, Nico Costagli, Sofia Tofani e Nea Mesiti hanno preso parte alla manifestazione, confrontandosi con coetanei provenienti da altre realtà sportive e vivendo un’occasione preziosa di crescita tecnica e personale.

Per i ragazzi, partecipare a un mondiale significa mettersi alla prova, imparare a gestire le emozioni, affrontare nuove sfide e comprendere il valore del rispetto dell’avversario. È proprio attraverso esperienze come questa che il karate dimostra la propria capacità di andare oltre il risultato agonistico, diventando uno strumento di educazione, disciplina e formazione.

A rendere ancora più significativo il bilancio complessivo è la possibilità di vedere risultati importanti sia tra gli atleti più esperti sia tra i giovanissimi. Un segnale del lavoro portato avanti dal Team Karate Nava dei Maestri Eduardo e Symon Nava, di Castelfranco di Sotto, che affianca alla preparazione agonistica un percorso di crescita fondato su impegno, costanza, rispetto e passione.

Dietro ogni medaglia ci sono allenamenti, sacrifici e sostegno quotidiano. Per questo la società rivolge un ringraziamento alle famiglie e ai genitori, presenza fondamentale nel percorso sportivo dei ragazzi, e a tutte le persone che contribuiscono alla crescita del gruppo.

Dalla Slovenia il Team Karate Nava riporta a casa medaglie, emozioni e nuove consapevolezze. Ma soprattutto la conferma che investire sui giovani significa costruire il futuro della società, accompagnando ogni atleta non soltanto verso nuovi traguardi sportivi, ma anche verso una crescita personale fatta di valori e responsabilità.

Perché il successo di una squadra non si misura soltanto dal numero di medaglie conquistate, ma anche dalla capacità di far crescere atleti e persone. E il Team Karate Nava, ancora una volta, ha dimostrato di voler percorrere entrambe le strade.

A.S.D. Team Karate Nava

Fonte: Ufficio Stampa