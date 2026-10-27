San Giovanni Valdarno, tre minorenni denunciati dopo le manifestazioni studentesche

I carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno deferito in stato di libertà tre minori in seguito alle manifestazioni studentesche organizzate nei giorni 19 e 22 ottobre. I tre minori dovranno rispondere di diversi reati: rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro, porto abusivo di oggetti atti a offendere, dal getto pericoloso di cose, invasione di edifici pubblici e alla violenza privata. Per tutti è scattata la denuncia alla Procura per i minorenni di Firenze.

Si tratta di due sedicenni e un quindicenne. Secondo quanto ricostruito dai militari, uno dei sedicenni avrebbe prelevato un estintore e lo avrebbe portato all’interno del corteo, azionandolo in mezzo alla folla. Gli altri due minorenni, un sedicenne e un quindicenne, sarebbero stati invece sorpresi all'interno dell'istituto tecnico commerciale 'F. Severi' di San Giovanni Valdarno. I due avrebbero chiuso gli ingressi della scuola con catene e lucchetti, con l'obiettivo di impedire agli studenti di entrare e di ostacolare il regolare svolgimento delle lezioni.

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