Ugl Ferrovieri: a Firenze la tappa del tour nazionale per ascoltare i lavoratori

"Abbiamo deciso di fare un vero e proprio tour in giro per l'Italia per ascoltare i nostri iscritti, quella che io chiamo la nostra comunità, su varie tematiche inerenti all'importante comparto ferroviario. Lo slogan di questi appuntamenti è significativo: "Incontriamo i lavoratori, diamo voce alle istanze, costruiamo insieme il domani."

Così Ezio Favetta, Segretario nazionale Ugl Ferrovieri. "Ci sono, ovviamente, luci e qualche ombra nel nostro segmento, ma, da parte nostra, il primario obiettivo è sempre quello di difendere i diritti dei lavoratori, in primis nell'ottica del rinnovo contrattuale-prosegue Favetta."

"A livello regionale - afferma Paolo Brogi -, Segretario toscano Ugl Ferrovieri, siamo costantemente impegnati nella fondamentale problematica relativa alla sicurezza del personale e naturalmente degli utenti. Comprendiamo le lamentele dei pendolari, ma, da parte nostra, quotidianamente, cerchiamo di offrire un servizio sempre migliore a chi utilizza il treno."

"Un altro tema di assoluta rilevanza è quello della drammatica serie di morti sul lavoro, l'ultimo proprio nel cantiere Tav della Foster fiorentina: occorre che tutte le Istituzioni facciano, dunque, quadrato, affinché non capiti più che un lavoratore esca di casa e poi non ci faccia più ritorno per un tragico incidente dove sta operando. Come Ugl siamo, da sempre, in prima linea su questa luttuosa e intollerabile criticità - rileva Matteo Biagianti, Segretario Ugl Firenze-Prato."

"In Toscana, un'altra questione molto dibattuta è quella di Medioetruria nella zona aretina. La scelta di dove collocare una nuova fermata dell'Av deve prioritariamente tenere presente le esigenze dei viaggiatori. Ci auguriamo, dunque, una sensata decisione definitiva" sottolinea Marco Turcheria, Segretario Ugl Arezzo.

L'assemblea nel capoluogo regionale toscano, molto partecipata, ha visto, poi, vari e interessanti interventi dei lavoratori intervenuti.

Fonte: Segreteria regionale Toscana Ugl Ferrovieri

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