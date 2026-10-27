FIDAPA San Miniato inaugura l'anno sociale nel segno della prevenzione della violenza maschile

La FIDAPA BPW Italy – Sezione di San Miniato ha inaugurato l’anno sociale 2026-2027 con un incontro dedicato alla prevenzione della violenza maschile e alla necessità di promuovere una cultura del rispetto.

Domenica 25 ottobre, nella saletta del Ristorante Pepenero, in Piazza Duomo a San Miniato, si è svolto l’incontro dal titolo «Violenza maschile: capire le origini, costruire il cambiamento», organizzato dalla FIDAPA BPW Italy – Sezione di San Miniato, con il patrocinio del Comune di San Miniato.

Un appuntamento che ha posto al centro una questione di grande rilevanza sociale e culturale, affrontata attraverso prospettive differenti e complementari: quella psicologica, quella sociale, quella scolastica e quella istituzionale. Comprendere le radici della violenza maschile significa infatti interrogarsi sui modelli culturali, sulle dinamiche relazionali e sugli stereotipi che possono alimentare comportamenti di controllo, sopraffazione e disuguaglianza, per individuare strumenti concreti di prevenzione e cambiamento.

Ad aprire e moderare l’incontro è stata l’avvocata Lucia Alessi, presidente della Sezione FIDAPA BPW Italy di San Miniato, che ha introdotto il tema e accompagnato il confronto tra i relatori. Sono seguiti i saluti istituzionali dei rappresentanti delle amministrazioni comunali, a testimonianza dell’importanza della collaborazione tra associazioni e istituzioni nella promozione della consapevolezza e della cultura del rispetto.

La dimensione psicologica è stata rappresentata dal dott. Rossano Bisciglia, psicologo e psicoterapeuta, vicepresidente del CAM Firenze. Il suo ambito professionale richiama l’importanza di comprendere le dinamiche psicologiche e relazionali che possono essere alla base della violenza, superando letture superficiali del fenomeno e ponendo attenzione alla prevenzione e alla responsabilizzazione.

Il contributo del prof. Sandro Sodini, dirigente scolastico, ha portato l’attenzione sulla dimensione educativa. La scuola rappresenta infatti uno spazio fondamentale per la formazione delle nuove generazioni, nel quale promuovere relazioni sane, parità, rispetto reciproco e capacità di riconoscere e contrastare gli stereotipi di genere. L'educazione al rispetto costituisce uno strumento essenziale per intervenire prima che atteggiamenti discriminatori o prevaricatori si consolidino.

La prospettiva della tutela e del sostegno alle donne è stata affidata all’avvocata Elisa Forfori, presidente del Centro Antiviolenza Frida Kahlo. Il ruolo dei centri antiviolenza è fondamentale nel percorso di uscita dalla violenza, grazie all’ascolto, all’accoglienza, all’orientamento e al sostegno rivolti alle donne che vivono situazioni di abuso e maltrattamento.

A completare il quadro, l’intervento della maggiore Francesca Lico, comandante della Compagnia Carabinieri di San Miniato, ha rappresentato la prospettiva delle istituzioni impegnate sul territorio nella tutela delle persone e nel contrasto alla violenza. La presenza delle forze dell’ordine ha sottolineato il valore di una rete di collaborazione tra servizi, professionisti e istituzioni, indispensabile per affrontare un fenomeno complesso.

L’incontro ha offerto l’occasione per ribadire un principio fondamentale: la violenza maschile non può essere considerata soltanto una questione privata, ma richiede attenzione collettiva, strumenti di prevenzione e un impegno condiviso. Comprenderne le origini significa riconoscere il peso dei modelli culturali e delle disuguaglianze; costruire il cambiamento significa investire nell’educazione, nel sostegno alle vittime e nella responsabilità di tutta la comunità.

Al termine della conferenza, i partecipanti hanno avuto la possibilità di proseguire il momento di incontro e condivisione con una cena presso il Ristorante Pepenero.

Con questa iniziativa, la FIDAPA BPW Italy – Sezione di San Miniato ha inaugurato il nuovo anno sociale riaffermando il proprio impegno sui temi della parità, dei diritti, della valorizzazione delle donne e della promozione di una società più consapevole e libera dalla violenza.Perché il cambiamento nasce dalla conoscenza, cresce attraverso l'educazione e diventa possibile quando persone e istituzioni scelgono di lavorare insieme.

Fonte: Fidapa San miniato

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