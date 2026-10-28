Addio ad Antonino Turrisi, Empoli in lutto per la scomparsa del volontario e carabiniere in pensione

Neanche venti giorni fa cittadini, istituzioni e Arma dei carabinieri lo ringraziarono per il suo impegno al servizio della comunità empolese, con una partecipata cerimonia pubblica. Oggi una triste notizia coinvolge tutta Empoli e il mondo del volontariato: è scomparso all'età di 85 anni Antonino Turrisi, carabiniere in congedo che per tanti anni ha vestito i panni di volontario alla Misericordia di Empoli.

Sindaco Mantellassi: "Notizia che ci rattrista. Empoli esprime il suo cordoglio"

In una nota il sindaco Alessio Mantellassi, la giunta e l'amministrazione comunale porgono le condoglianze per la scomparsa del cavaliere, avvenuta oggi 28 ottobre. "Una notizia oggi ci rattrista, quella della scomparsa di Antonino" dichiara Mantellassi. "Lo abbiamo visto sorridente e felice poche settimane fa in quel momento di ringraziamento pubblico, dopo le difficoltà degli scorsi mesi. Esprimo il cordoglio della città di Empoli ad Adriana, alla famiglia Turrisi che lo ha accudito e alle altre due 'famiglie' di Antonino, ossia la Misericordia e l'Arma dei Carabinieri".

La cerimonia a quasi un anno dall'aggressione

Il 14 novembre di un anno fa Turrisi rimase vittima di un'aggressione alla Mensa Emmaus, dove faceva volontariato. Ad aggredirlo, per futili motivi, fu un frequentatore della struttura poi individuato dalle indagini lampo dei carabinieri. Il volontario riportò gravissime lesioni: rimase ricoverato a lungo in ospedale. Dopo le dimissioni e il percorso di recupero, nel luglio scorso era passato in visita alla mensa in via XI Febbraio, dove era stato riabbracciato dai colleghi volontari.

Nato a Caronia, in Sicilia, Maresciallo dei carabinieri in pensione, membro dell'Associazione Nazionale Carabinieri e volontario della Misericordia di Empoli, Turrisi lo scorso 12 ottobre ha ricevuto degli attestati al merito per il servizio reso alla comunità, sia con la divisa dell'Arma che con quella della Misericordia. In particolare, l'Associazione Nazionale Carabinieri e il Comune gli avevano conferito un "Attestato di Lode" per "l'eccezionale senso del dovere e l'alto spirito di servizio dimostrati durante l'attività di volontariato negli anni al servizio della comunità empolese".

I funerali si svolgeranno domani, giovedì 29 ottobre, alle 15 presso la Chiesa Santa Maria a Ripa di Empoli.

Il cordoglio della Misericordia di Empoli: "Profondo dolore. Perdiamo un fratello che ha dedicato la propria vita agli altri"

"Questa mattina è venuto a mancare il nostro volontario Antonino Turrisi. In questo momento di profondo dolore, a nome mio personale, del Magistrato, dei Capi di Guardia e tutte le volontarie e i volontari della Misericordia di Empoli, desidero esprimere il più sentito cordoglio e la sincera vicinanza alla famiglia Turrisi". Così in una nota il governatore della Misericordia di Empoli, Francesco Pagliai, esprime il cordoglio dell'intera Misericordia di Empoli. "Con Antonino perdiamo non solo un volontario, ma la figura di un uomo e un Fratello che ha dedicato la propria vita al servizio degli altri: prima con la divisa dell’Arma, poi con quella della Misericordia che ha servito con impegno e dedizione per quasi trent’anni alla mensa Emmaus. Solo poche settimane fa lo avevamo ritrovato nella nostra sede, come sempre con il sorriso e la forza d’animo che lo hanno sempre contraddistinto, per un momento di grande emozione: un riconoscimento per il suo impegno. Il suo esempio resterà vivo nei nostri cuori e continuerà a rappresentare un simbolo di ciò che significa essere volontari: esserci per chi ha bisogno, senza chiedere nulla in cambio. Lo affidiamo alla preghiera di tutti i nostri Fratelli e Sorelle, custodendo il prezioso ricordo di quanto ha donato alla nostra comunità".

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