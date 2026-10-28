Aggressione all'ospedale Santa Maria Nuova, FdI chiede la polizia 24 ore su 24

Rafforzare la sicurezza all'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, estendendo a 24 ore su 24 la presenza della polizia e potenziando gli strumenti di prevenzione delle aggressioni al personale sanitario. È la richiesta avanzata da esponenti di Fratelli d'Italia e Forza Italia dopo l'ultimo episodio di violenza avvenuto nella struttura, dove una guardia giurata in servizio all'esterno del pronto soccorso è stata colpita da un uomo poi fuggito.

Fratelli d'Italia: «Estendere la presenza della polizia»

Una delegazione di Fratelli d'Italia si è recata oggi all'ospedale per esprimere solidarietà ai lavoratori. Il consigliere regionale Jacopo Cellai ha ricordato che il problema delle aggressioni a Santa Maria Nuova era già stato affrontato nel 2018, quando ricopriva il ruolo di consigliere comunale.

«Già nel 2018, quando ero in consiglio comunale, purtroppo c'erano stati episodi pesanti di aggressione al personale sanitario a Santa Maria Nuova. Avevamo chiesto e ottenuto attraverso una mozione, approvata anche dal Pd, di estendere l'orario di presenza della polizia dalle 12 fino alle 24 ore a supporto e a salvaguardia dei medici e infermieri impegnati al pronto soccorso», ha dichiarato.

Cellai ha quindi annunciato la volontà di riproporre la richiesta al nuovo questore: «È la richiesta che rinnoviamo ora al neo questore appena arrivato, che si è già distinto per l'ottimo lavoro degli scorsi giorni».

Alla visita era presente anche il consigliere regionale Diego Petrucci, che ha ribadito la vicinanza del partito al personale ospedaliero.

«Questa mattina siamo tornati all'ospedale di Santa Maria Nuova, per esprimere la nostra vicinanza e presenza nei confronti di chi qui lavora in situazioni di grave emergenza. Fratelli d'Italia c'è senza se e senza ma», ha affermato.

Forza Italia: «Un protocollo per la sicurezza negli ospedali»

Sulla vicenda è intervenuto anche Marco Stella, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, che ha chiesto alla Regione di adottare misure strutturali per proteggere chi lavora nelle strutture sanitarie.

Stella propone «di sottoscrivere un protocollo in materia di sicurezza per chi opera negli ospedali, di prevedere, in tutti i pronto soccorso più frequentati un canale diretto con le forze dell'ordine e, di concerto con Questura e Prefettura, intensificare passaggi notturni, in prossimità di strutture sanitarie pubbliche».

L'obiettivo, ha spiegato, è «segnalare in tempo reale comportamenti violenti nei riguardi del personale in corsia e tutelare chi svolge il proprio lavoro».

Tra le misure proposte figurano anche l'installazione di pulsanti di emergenza, il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e il rafforzamento della vigilanza privata.

«Occorre installare pulsanti per chiedere aiuto, potenziare e rafforzare la videosorveglianza e la vigilanza privata e lavorare, al contempo, sulla prevenzione», ha concluso Stella.

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