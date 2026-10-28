Anziana sventa la truffa del finto carabiniere a Cecina: denunciato un 45enne

Cronaca Cecina
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La donna era stata convinta a disporre un bonifico da oltre 14mila euro. Insospettita dalle pressioni per effettuare un trasferimento istantaneo e dalle minacce, ha chiamato il 112

Un'anziana di Cecina, in provincia di Livorno, ha sventato un tentativo di truffa del finto carabiniere, evitando di perdere oltre 14mila euro. Per l'episodio i carabinieri hanno denunciato un uomo di 45 anni, originario della Campania e già noto alle forze dell'ordine.

Il raggiro era iniziato con una telefonata, durante la quale il truffatore aveva convinto la donna a recarsi in banca per effettuare un bonifico verso un conto corrente indicato dall'interlocutore.

Quando ha saputo che la vittima avrebbe disposto un bonifico ordinario, l'uomo ha iniziato a esercitare pressioni affinché tornasse immediatamente in banca per effettuare un bonifico istantaneo.

Il comportamento ha insospettito l'anziana, che ha ricordato i consigli ricevuti dai carabinieri per riconoscere i tentativi di truffa e ha contattato il 112. A quel punto, il presunto truffatore avrebbe cercato di intimidirla, minacciando gravi ripercussioni da parte della criminalità organizzata nel caso in cui non avesse seguito le sue indicazioni.

Le indagini dei carabinieri sono partite dalla segnalazione della donna. Attraverso gli accertamenti sul flusso del denaro e l'incrocio degli elementi raccolti, i militari sono riusciti a risalire all'identità del 45enne, che è stato denunciato.

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