Badante Subito e Misericordia di Empoli, il 18 dicembre una milonga in via Cavour

Una collaborazione nel segno del sociale. Il centro servizi Badante Subito e la Misericordia di Empoli hanno avviato un percorso comune che si aprirà con un evento il 18 dicembre e che punta a mettere in rete i servizi delle due realtà a sostegno degli anziani e delle loro famiglie. Ne hanno parlato ai microfoni di Radio Lady Stefania Masoni, titolare di Badante Subito e Fabrizio Sestini, segretario generale della Misericordia di Empoli.

Sestini ha sottolineato il valore dell’iniziativa: "Ringraziamo per questa richiesta e per questa iniziativa in nostro favore, anche perché operiamo nello stesso settore, quello del sociale. È l’occasione per aprire un rapporto sui servizi offerti dalle nostre realtà, specialmente per gli anziani, dagli ambulatori ai trasporti, dalle ambulanze ai servizi sociali".

Le attività sono complementari. Badante Subito lavora per il 90% con persone della terza età e le famiglie chiedono spesso accompagnamenti a visite ed esami. La Misericordia può rispondere con il servizio trasporti per anziani, disabili e persone non deambulanti, con i suoi ambulatori, dove è disponibile anche la diagnostica pesante come Tac e risonanza magnetica e con l’assistenza infermieristica e fisioterapica a domicilio, compresi prelievi e medicazioni.

Badante Subito lancia inoltre un nuovo servizio, come spiegato da Masoni: "Vogliamo aprire le porte a tutte le famiglie, clienti e non clienti, gratuitamente il secondo giovedì del mese a partire da novembre. Verranno accolte per un confronto, per avere consigli su come gestire questa situazione ma soprattutto per potersi rinforzare emotivamente". Gli incontri si terranno dalle 21 alle 22.30 nella sede di via Chiarugi 20 a Empoli, in gruppi di massimo dieci persone. Per prenotare si può chiamare il 338 6017363.

Il 18 dicembre, nel salone delle assemblee della sede storica della Misericordia in via Cavour 32, si terrà una serata di milonga (tango argentino) aperta a tutti, ballerini e non, organizzata con il maestro e direttore artistico Gerry Romero e l’associazione Alfa di Mauro Zompa e Lucia Bargiacchi. Masoni ha anticipato i dettagli: "Verranno proiettate diapositive con immagini storiche di Empoli e cercheremo di essere tutti vestiti come negli anni Quaranta e Cinquanta, perché fare un passo indietro vuol dire andare avanti. Mi sembra giusto e doveroso raccontare con le immagini la storia della cittadina che ci ha accolto".

Badante Subito, i contatti

Per informazioni sui servizi di Badante Subito e per contattare la sede di Empoli, è possibile rivolgersi alla sede di via Chiarugi 20, con ingresso da via Pulidori 15. Il numero di telefono è 338 6017 363, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

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