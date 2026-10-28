Certaldo punta sul verde: almeno 209 nuove alberature in 15 aree del territorio

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Un piano straordinario per migliorare la qualità dell’aria, contrastare le isole di calore e valorizzare gli spazi pubblici. L’obiettivo è anche una pianificazione di lungo periodo del patrimonio arboreo.

Il Comune di Certaldo propone un che individua 15 aree di intervento e prevede la messa a dimora di almeno 209 nuove alberature. Il progetto punta a rafforzare la presenza del verde urbano, scegliendo specie capaci di resistere alla siccità e di contribuire al contrasto delle isole di calore, al miglioramento della qualità dell’aria e alla tutela della biodiversità.

L’obiettivo è rendere gli spazi pubblici più ombreggiati e accoglienti. Accanto alle aree già individuate, l’Amministrazione valuterà ulteriori possibilità di intervento, anche nelle frazioni e nei giardini scolastici.

Il progetto si inserisce in una visione più ampia, che guarda alla possibilità di dotare il Comune di un : uno strumento per programmare in modo organico la tutela, la manutenzione e l’incremento del patrimonio arboreo anche nel lungo periodo.

«Investire nel verde significa investire nella salute, nella qualità della vita e nel futuro della nostra comunità – dichiara il sindaco di Certaldo, –. Con questo piano vogliamo rendere gli spazi pubblici più vivibili e capaci di rispondere alle sfide del cambiamento climatico. Piantare un albero è solo il primo passo: servono cura, manutenzione e una programmazione attenta, perché il verde diventi un valore duraturo per tutto il territorio».

L’Amministrazione intende così accompagnare le nuove piantumazioni con una gestione attenta e una visione di lungo periodo, valorizzando il verde pubblico come risorsa ambientale e fattore di benessere per la comunità.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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