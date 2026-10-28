Cisl Toscana riunita a Firenze per il Libro Verde e per lanciare la manifestazione di Genova

Le priorità per la legge di bilancio, le proposte del “Libro Verde” Cisl e poi la partecipazione della Toscana all’iniziativa del 7 novembre a Genova, per uno dei tre appuntamenti (gli altri saranno a Gioia Tauro e a Roma) del cammino di mobilitazione lanciato a livello nazionale.

Sono i temi che saranno al centro del Consiglio generale Cisl Toscana, in programma venerdì 30 ottobre a Firenze (Auditorium Cisl Toscana, via Dei 2/a).

I lavori si apriranno alle ore 9,30 con la relazione della segretaria generale regionale Silvia Russo, cui seguiranno gli interventi dei rappresentanti dei territori e delle categorie della nostra regione che animeranno il dibattito del parlamentino regionale Cisl. A chiudere i lavori sarà il segretario confederale nazionale Andrea Cuccello.

Focus in particolare sul Libro Verde Cisl: oltre cento proposte, raccolte in undici punti, su salari e fisco, pensioni, sanità e welfare, partecipazione e formazione, giovani e casa, scuola e università, infrastrutture e investimenti.

E poi l’attualità, con le richieste per la Manovra del governo e la campagna ‘Il Patto che unisce’, un cammino di mobilitazione dal basso che confluirà in tre appuntamenti nazionali il 7 novembre a Genova, il 28 novembre a Gioia Tauro, due porte sul Mediterraneo, fino all'iniziativa di metà dicembre a Roma.

“Dobbiamo chiederci – spiega Silvia Russo - come ricostruire la fiducia in una fase nella quale le trasformazioni economiche, le tensioni internazionali e le difficoltà sociali rischiano di alimentare insicurezza, frammentazione e distanza tra le persone e le istituzioni. Il Libro Verde è il modo Cisl per farlo: non solo denunciare i problemi, ma sforzarsi di leggerli, avanzare proposte e aprire spazi di confronto nei quali le parti sociali possano contribuire concretamente alle decisioni. Non chiediamo a tutti di avere le stesse idee, ma di assumersi la responsabilità di affrontare insieme i problemi. L’Italia ha bisogno di tornare a discutere del proprio futuro, superando la logica della contrapposizione, dell’emergenza permanente e delle risposte di corto respiro.”

Fonte: CISL Toscana