CPR in Toscana: Poggio a Caiano approva la proposta aspettando il voto in consiglio a Prato

La maggioranza in Consiglio comunale ha approvato l’ordine del giorno presentato da Matteo Bonfanti, Alessandro Mancini e Diletta Bresci per sollecitare il Governo a valutare l’istituzione di un Centro di permanenza per i rimpatri in Toscana. L’opposizione ha votato contro.

«Crediamo che sicurezza e legalità richiedano proposte concrete, non soltanto dichiarazioni di principio. Con questo atto chiediamo al Governo di affrontare una questione che riguarda l’efficienza delle procedure di rimpatrio e il lavoro delle Forze dell’ordine». Matteo Bonfanti

«Noi siamo la politica del fare: presentiamo proposte, assumiamo responsabilità e sosteniamo le iniziative che riteniamo utili per il territorio. Il tutto nel rispetto della legge, della Costituzione e dei diritti fondamentali». Alessandro Mancini

«Prendiamo atto del voto contrario dell’opposizione. Noi abbiamo scelto di sostenere una richiesta concreta e di portarla all’attenzione delle istituzioni competenti. Per noi la legalità si difende anche attraverso gli atti e le decisioni che assumiamo in Consiglio comunale». vicesindaco Diletta Bresci

"Adesso l'ordine del giorno approda in consiglio comunale a Prato, invitiamo tutte le forze politiche ed i gruppi a sostenere una proposta di buonsenso che andrebbe senza dubbio a migliorare la gestione ed a velocizzare l'iter di rimpatrio di tantissimi irregolari e soprattutto dati alla mano dei troppi stranieri che delinquono in questa città, questo voto è un'assunzione di responsabilità verso Prato" conclude Giovanni Sardi, Presidente Provinciale FDI

Fonte: Ufficio Stampa

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