Dal tartufo alla via Francigena: nuove tappe sul percorso della promozione del territorio di Montopoli

"Tutte le strade portano a Roma", si dice. Da oggi, una di queste strade passa anche da Montopoli in Val d'Arno. Da venerdì 23 ottobre Montopoli è ufficialmente variante ciclabile turistica della Via Francigena, nuovo tratto votato all’assemblea dell’Associazione Europea delle Vie Francigene dopo un iter regionale. Una notizia annunciata pubblicamente dalla sindaca Linda Vanni durante l’ultima mostra mercato del tartufo bianco, che si è conclusa domenica.

«Un risultato – hanno detto la sindaca Vanni e l’assessore al turismo Marzio Gabbanini - che ci rende orgogliose e orgogliosi, e che premia il lavoro fatto insieme. La Francigena è un cammino di 3.000 km da Canterbury a Roma, che attraversa 5 stati, 16 regioni e più di 600 comuni, tra pianure, colline e passi di montagna, toccando alcune delle città più antiche d'Europa. E ora, in questo grande racconto europeo, c'è anche un pezzo della nostra storia, un pezzo di Montopoli».

Il percorso si chiama "Sulle orme di Castruccio Castracani", si sviluppa per 26,7 km e parte da Poggio Adorno, scende verso Castelfranco di Sotto, attraversa l'Arno, sale a San Romano e arriva a Montopoli. Da qui prosegue lambendo i boschi di Germagnana e Montalto, un’area naturale protetta di rilievo europeo, per ricongiungersi alla Francigena nel centro storico di San Miniato.

«Non è un percorso sostitutivo – continuano - ma un valore aggiunto: un itinerario alternativo, attrattivo per le sue qualità storiche, culturali e paesaggistiche, pensato per chi vuole scoprire la nostra terra con la lentezza e la bellezza della bicicletta. Grazie a tutte le persone che hanno creduto in questo progetto: ai nostri uffici e alla responsabile Bellini, alle associazioni, all'Ecoistituto delle Cerbaie, ai Comuni vicini a Castelfranco di Sotto nella figura del sindaco Mini per la collaborazione e agli uffici regionali. Facciamo gli auguri al Vicepresidente Vicario AEVF Alessio Spinelli, sicuri che la sua esperienza possa essere preziosa».

L’ultima mostra mercato del tartufo bianco è stata un palcoscenico naturale per questa notizia. «Ringraziamo tutti gli espositori che sono stati con noi per questo fine settimana – concludono – e le tante realtà che hanno contribuito alla buona riuscita della mostra, in primis l’Arco di Castruccio con cui è stata portata avanti la coprogettazione. La Mostra è stata l’occasione per proseguire quel percorso di promozione che in poco più di due anni ci ha portato a entrare nelle città del tartufo, ottenere la bandiera arancione e attrarre personalità importanti e riconosciute nel mondo del turismo. Stiamo dimostrando che Montopoli c’è e che chi viene a visitare il borgo può avere la possibilità di vivere esperienze di qualità. Solo per citare gli ultimi fine settimana abbiamo avuto: la caccia ai tesori del Touring Club, la giornata d’autunno del Fai, il festival degli autori e infine il tartufo. Montopoli è in movimento e da oggi anche sulla via Francigena».