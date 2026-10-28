Empoli e Hebron, nuovo incontro verso il Patto di Amicizia: "Essere vicini alla cittadinanza in questo momento critico"

Prosegue il percorso di avvicinamento tra Empoli e Hebron, città palestinese della Cisgiordania, con l’obiettivo di arrivare alla definizione e alla sottoscrizione di un Patto di Amicizia. Un cammino fondato sul dialogo, sulla solidarietà e sulla volontà di costruire relazioni concrete tra le due comunità, anche attraverso iniziative condivise e occasioni di collaborazione.

Il confronto è proseguito ieri, 27 ottobre, con un incontro online tra i rappresentanti delle due città. Un avvenimento non banale, a causa della situazione di difficoltà in cui versa Hebron, con evacuazioni forzate di migliaia di persone, neonati inclusi.

E proprio questo è stato il tema al centro della riunione, assieme alle possibili forme di sostegno e cooperazione. Nel corso dell’incontro sono state raccontate le difficoltà che la cittadinanza è costretta ad affrontare quotidianamente, tra sfollamenti forzati, distruzione di edifici e chiusura delle scuole.

Una fase particolarmente critica, che si configura oggi come un sostanziale assedio della città, che va ad aggravare ulteriormente le condizioni di vita della popolazione, già costretta a convivere con gli effetti dell’occupazione israeliana e con l’espansione degli insediamenti illegali dei coloni, sia nelle aree circostanti sia nel cuore del centro storico.

"È necessario essere solidali in questo momento critico per la cittadinanza - dichiara l’assessore ai Gemellaggi, Matteo Bensi -. Per Empoli, essere vicini alla comunità di Hebron significa dare continuità a un rapporto che non si esaurisce nella dimensione istituzionale, ma sappia tradursi in gesti concreti, iniziative di sensibilizzazione, supporto ai movimenti di opinione per la causa della pace e anche opportunità di incontro come quelle già avvenute un anno fa".

In un messaggio rivolto al Comune di Empoli dopo il confronto, il Comune di Hebron ha espresso apprezzamento per l’incontro e per il percorso avviato, manifestando la volontà di proseguire il lavoro congiunto per arrivare alla firma del Patto di Amicizia.

L’amministrazione palestinese ha inoltre sottolineato l’importanza del sostegno dei partner internazionali, con tutte le iniziative mediatiche e pubbliche per fare luce sulla situazione in Cisgiordania, sia nei canali italiani che europei e internazionali, soprattutto in questo momento di forte criticità.

IL PATTO DI AMICIZIA - Il Patto di Amicizia sarà sviluppato lungo tre principali direttrici: commerciale, educativa e culturale. Sul versante commerciale si guarda anche al coinvolgimento delle reti legate al consumo critico, per favorire forme di collaborazione e sostegno. L’ambito educativo punterà a coinvolgere le scuole, creando occasioni di conoscenza reciproca e scambio tra le comunità. La dimensione culturale potrà invece offrire ulteriori opportunità per condividere esperienze, promuovere il dialogo e rafforzare i legami tra Empoli e Hebron.

Un elemento centrale del percorso sarà la partecipazione del territorio. L’obiettivo è coinvolgere associazioni, organizzazioni, istituti scolastici, realtà culturali e sociali, oltre a cittadine e cittadini, affinché il Patto non sia soltanto un accordo tra amministrazioni, ma diventi un progetto condiviso e capace di generare relazioni durature.

UN PERCORSO VERSO LA PACE E LA SOLIDARIETÀ - L’iniziativa si inserisce nel cammino avviato dal Comune di Empoli per rafforzare i rapporti con le comunità palestinesi, in coerenza con la tradizione cittadina di apertura, dialogo e collaborazione internazionale.

Il 27 giugno 2026 il sindaco Alessio Mantellassi ha firmato il decreto per l’individuazione e la costituzione di un gruppo di lavoro incaricato di avviare e seguire il percorso finalizzato alla definizione di un Patto di Gemellaggio con Betlemme e di un Patto di Amicizia con Hebron. Il provvedimento dà attuazione agli indirizzi del Programma di Mandato e prevede un percorso partecipato, con il coinvolgimento delle diverse realtà del territorio.

Nel novembre 2025 la presidente del Consiglio comunale Simona Cioni aveva partecipato a un viaggio istituzionale in Palestina e Cisgiordania, visitando anche Hebron, Betlemme, Ramallah e Gerusalemme, in rappresentanza del Comune di Empoli, aderente alla Rete degli Enti Locali per i Diritti del Popolo Palestinese.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa