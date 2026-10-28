Empoli-Juve Stabia allo stadio 'Carlo Castellani': come cambia la viabilità

Domenica 1 novembre 2026, alle 15, allo stadio Carlo Castellani di Empoli si giocherà la decima giornata di Serie BKT tra Empoli e Juve Stabia. Di seguito riportiamo gli orari di chiusura della viabilità, secondo le disposizioni impartite relativamente all’ordine pubblico: la chiusura è prevista dalle 11 per consentire l’allestimento delle barriere intorno all’impianto sportivo.

In particolare sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle, all’altezza della rotatoria sulla statale 67, quindi su via Bisarnella/viale Olimpiadi e tutta via della Maratona, la strada che costeggia l’area dello stadio.

L’apertura dei cancelli sarà come sempre due ore prima del fischio d’inizio, alle 13. Saranno aperti i settori di Curva Sud per i tifosi ospiti. Per la tifoseria ospite sarà riservato il parcheggio antistante al Palaramini.

Il deflusso degli sportivi dalla zona stadio, sarà previsto presumibilmente dalle 17 circa.

I vari divieti di sosta nel perimetro dello stadio sono gli stessi per entrambe le partite: si sta parlando in particolare di via della Maratona, dall’ingresso su via delle Olimpiadi fino a via Barzino (zona fontanello); i divieti di sosta valgono anche per i residenti. Si ricorda che l’ingresso in quest’area e nella zona di via De Coubertin e di via del Pentathlon è consentito solo ai residenti muniti di apposita autorizzazione. Coloro che risiedono nelle aree interdette alla circolazione durante le partite al ‘Castellani’ sono invitati a munirsi di una specifica autorizzazione da richiedere via email al comando di polizia municipale di Empoli, al seguente indirizzo di posta elettronica: empoli.mobilita@empolese-valdelsa.it, allegando copia della carta di circolazione del veicolo e documento d’identità: l’autorizzazione viene rilasciata subito e permette l’ingresso nell’area interdetta durante le partite.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa