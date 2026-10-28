Empoli, nello spazio DesTEENazione arriva il party pre Halloween: giochi, musica e creatività

Venerdì 30 ottobre lo spazio DesTEENazione EVV, all’Antico Ospedale San Giuseppe, in via Luigi Paladini 40 a Empoli, festeggia in anticipo la notte più spaventosa dell’anno con il Party Pre Halloween. La festa si svolgerà dalle 18 alle 22, ma lo spazio sarà aperto già dalle 16 per chi vorrà arrivare in anticipo e dare gli ultimi ritocchi al proprio travestimento.

Il programma della serata prevede sessioni one shot di Dungeons & Dragons a tema Halloween: avventure brevi e autoconclusive, che iniziano e si concludono nella stessa serata e sono pensate anche per chi non ha mai giocato. Accanto ai tavoli da gioco, karaoke e musica accompagneranno i partecipanti per tutta la festa. L’invito è quello di presentarsi in maschera, lasciando spazio alla fantasia e alla voglia di divertirsi insieme.

La particolarità dell’iniziativa è che cibo e bevande per il buffet sono il risultato di un’attività di City Bound realizzata nei giorni scorsi dalle ragazze e dai ragazzi che frequentano lo spazio. Si tratta di una metodologia di educazione esperienziale che porta il gruppo a muoversi per le strade della città, affrontando insieme piccole sfide e mettendosi alla prova in situazioni concrete.

In questo caso, la sfida consisteva nell’offrire il proprio aiuto in cinque bar del centro storico, ricevendo in cambio cibi e bevande per il buffet della festa. È nata così una piccola rete di esercenti che ha scelto di sostenere l’iniziativa, contribuendo alla realizzazione di un momento di incontro e condivisione. Per i giovani coinvolti, l’esperienza è stata anche un’occasione per sviluppare competenze comunicative, capacità di negoziazione e attitudine al lavoro di squadra.

Anche l’allestimento a tema Halloween è stato interamente ideato e realizzato dai ragazzi e dalle ragazze che vivono lo spazio. Chi entrerà venerdì troverà quindi un ambiente trasformato grazie alla loro creatività e al loro impegno: una festa costruita dai giovani, attraverso idee, collaborazione e partecipazione attiva.

DesTEENazione EVV è il progetto attivo a Empoli nell’ambito del programma nazionale “DesTEENazione – Desideri in azione”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il PN Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027.

Titolare del progetto sul territorio è la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, che coordina una rete composta da COeSO Empoli, con le cooperative socie Cora Impresa Sociale, Indaco e La Giostra, insieme a Cetra, Coop21, La Ruzzola e Polis.

Il progetto si rivolge ad adolescenti tra gli 11 e i 18 anni, giovani tra i 18 e i 21 anni e genitori di preadolescenti e adolescenti. Attraverso attività educative e ricreative, supporto psicologico e orientamento scolastico e lavorativo, promuove autonomia, partecipazione e inclusione sociale.

Fonte: COeSO Empoli