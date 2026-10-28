Fuga di gas a Gambassi Terme: evacuate 40 persone

Cronaca Gambassi Terme
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ottura accidentale di una tubazione di media pressione durante lavori sulla rete. Sul posto Vigili del Fuoco, personale specializzato NBCR e tecnici di Toscana Energia

Una fuga di gas a Gambassi Terme, in viale della Repubblica, ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco e l'evacuazione precauzionale di 40 persone. L'emergenza è scattata nella tarda mattinata, quando la rottura accidentale di una tubazione del gas sulla pubblica via ha provocato la dispersione.

Le squadre del distaccamento di Castelfiorentino, appartenente al comando dei Vigili del Fuoco di Firenze, sono intervenute a partire dalle 11.55. I pompieri hanno delimitato l'area e disposto l'allontanamento delle persone presenti, tra cui i componenti di due nuclei familiari, per un totale di circa sette persone, oltre agli occupanti di una palestra e di un'officina meccanica.

Per ragioni di sicurezza è stata inoltre interrotta da parte di Enel l'alimentazione elettrica dell'illuminazione pubblica nella zona interessata.

Sul posto è intervenuto anche il personale specializzato NBCR (Nucleare, biologico, chimico e radiologico) dei Vigili del Fuoco, incaricato di effettuare ulteriori rilievi e definire la zonizzazione dell'area, trattandosi di una condotta di media pressione.

Presenti anche i tecnici di Toscana Energia, impegnati nelle operazioni di riparazione della tubazione danneggiata.

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