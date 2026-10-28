Il Comune di Cerreto Guidi cerca sponsor per la Via dei Presepi

Si avvicina a Cerreto Guidi la Via dei Presepi 2026/2027. Quello che sta prendendo forma è un programma ricco di proposte e di eventi.

In vista di questo importante appuntamento che richiama ogni anno tanti visitatori dall’Italia e dall’estero, è stato lanciato un avviso pubblico per coinvolgere il mondo imprenditoriale alla realizzazione degli eventi.

Tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale c’è infatti la valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati finalizzata alla realizzazione del bene comune. Per questo il Comune di Cerreto Guidi ha espresso la propria volontà di sostenere la ricerca di sponsorizzazioni per gli eventi che si terranno durante la “Via dei Presepi 2026-2027” e l’installazione di luminarie natalizie. La sponsorizzazione potrà essere presentata entro Martedì 1°dicembre 2026 al Comune di Cerreto Guidi a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.cerreto-guidi@postacert.toscana.it

“La Via dei Presepi - sottolinea il sindaco Simona Rossetti- suscita, di anno in anno, un’attenzione e una curiosità sempre maggiori. Come Amministrazione stiamo sostenendo l’organizzazione di questo importante momento con l’intento di rafforzare sempre di più un’iniziativa che oltre ai valori che porta con sé, rafforza la conoscenza e la valorizzazione del territorio. Ringraziamo tutte le associazioni e i volontari che ogni anno si spendono per il successo della Via dei Presepi e auspichiamo con questo avviso, di coinvolgere nel sostegno all’evento, il maggior numero di soggetti”

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa